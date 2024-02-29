В Белгороде стало дороже снимать комнаты

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В Белгороде средняя арендная ставка за комнату в 2023 году составляла 7993 руб./мес. Это на 9,8% больше, чем годом ранее.
Больше всего в Центральном Черноземье аренда комнат подорожала в Курске — на 28,1%. В среднем снять комнату в столице Соловьиного края обойдётся в 7520 руб./мес.
В Липецке цены увеличились на 18%. Аренда комнаты здесь обойдётся в 7557 руб./мес. В Воронеже аренда подорожала до 8231 руб./мес. — на 18,1%.
Самые дорогие комнаты сдают в Москве (18 069 руб./мес), Якутске (17 420 руб./мес) и Сочи (16 032 руб./мес). Самые дешёвые — в Саранске (5909 руб./мес), Нижнем Тагиле (6178 руб./мес) и Пензе (6189 руб./мес).
В исследовании участвовали 70 городов страны с населением свыше 300 тыс. человек.