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Дом

В Белгороде стало дороже снимать комнаты

29 февраля 2024, 13:22
Фото: 1MI
Дом
В среднем съём комнаты белгородцам обходился почти в 8 тысяч рублей. За 12 месяцев прошлого года цены увеличились на 9,8%. Исследование провели аналитики портала «Мир квартир».

В Белгороде средняя арендная ставка за комнату в 2023 году составляла 7993 руб./мес. Это на 9,8% больше, чем годом ранее.

Больше всего в Центральном Черноземье аренда комнат подорожала в Курске — на 28,1%. В среднем снять комнату в столице Соловьиного края обойдётся в 7520 руб./мес.

В Липецке цены увеличились на 18%. Аренда комнаты здесь обойдётся в 7557 руб./мес. В Воронеже аренда подорожала до 8231 руб./мес. — на 18,1%.

Самые дорогие комнаты сдают в Москве (18 069 руб./мес), Якутске (17 420 руб./мес) и Сочи (16 032 руб./мес). Самые дешёвые — в Саранске (5909 руб./мес), Нижнем Тагиле (6178 руб./мес) и Пензе (6189 руб./мес).

В исследовании участвовали 70 городов страны с населением свыше 300 тыс. человек.

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#Общество#Аренда#Недвижимость#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Комната
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