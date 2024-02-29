Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Кран

УК пыталась доказать невиновность в затоплении квартиры, но помешала запись звонков

29 февраля 2024, 13:44
Фото: 1MI
Кран

Белгородка доказала виновность УК в затоплении квартиры через запись звонков

Инцидент произошёл в октябре 2023 года в Майском. Белгородка неоднократно сообщала управляющей компании о протечке крана, но на её проблему не реагировали, пока не случился потоп в квартире. Тогда собственница подала иск в Белгородский районный суд.
Сюжет
Суд

Белгородка обратилась с иском к ООО «Управляющая компания жилищного фонда посёлка Майский» с требованием возместить имущественный вред, принесённый заливом квартиры.

Суд установил, что 26 октября 2023 года жильё затопило из-за разрыва шарового крана на стояке холодного водоснабжения, находившегося в зоне ответственности управляющей организации. Эксперт также подтвердил эту информацию.

Жительница квартиры на протяжении десяти дней практически ежедневно сообщала управляющей компании о протечке крана, но организация никак не исправляла проблему.

Ответчик показывал суду документы, якобы подтверждающие осмотр крана, но они были опровергнуты доказательствами истца. Жительница квартиры предоставила суду записи разговоров, из которых следует, что сотрудники не приходили по заявке. Кроме этого, диспетчер только один раз звонил белгородке — сообщить о затоплении её жилья.

Суд признал организацию виновной в причинении ущерба истцу.

Плохие трубы или помидоры? Почему подвал в многоэтажке затопило нечистотами
Узнать подробнее
Читайте также:
Лицей затопило кипятком из-за аварии в котельнойВ Белгороде хотят развивать водный транспорт, пока санаторий в Крыму чуть не затопилоНеудачливый садик: в белгородском детсаде отключилось отопление и затопило подвал
#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Управляющая компания#Суд#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Протечка#Запись звонков
Подпишитесь
«Он великий человек, глава администрации»: Глазкрицкий — о том, почему давал взятки
Сегодня, 13:00
Белгородцы пожаловались Гладкову на плохие дороги в Канаде
Сегодня, 14:25
Горелик жалуется, прокурор просит замечания: суд по делу Сергиенко близится к концу
Сегодня, 13:52
Зотов решил уйти на пенсию? Появилась новая версия о споре бизнесмена с «Русагро»
Сегодня, 07:54
Белгородская версия «голой вечеринки»? Что произошло в кафе в приграничных Валуйках
Сегодня, 13:56
Цены как в столице: стоимость бензина в Белгородской области сравнялась с московской
Сегодня, 14:37