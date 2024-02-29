УК пыталась доказать невиновность в затоплении квартиры, но помешала запись звонков

Ответчик показывал суду документы, якобы подтверждающие осмотр крана, но они были опровергнуты доказательствами истца. Жительница квартиры предоставила суду записи разговоров, из которых следует, что сотрудники не приходили по заявке. Кроме этого, диспетчер только один раз звонил белгородке — сообщить о затоплении её жилья.