УК пыталась доказать невиновность в затоплении квартиры, но помешала запись звонков

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Белгородка обратилась с иском к ООО «Управляющая компания жилищного фонда посёлка Майский» с требованием возместить имущественный вред, принесённый заливом квартиры.
Суд установил, что 26 октября 2023 года жильё затопило из-за разрыва шарового крана на стояке холодного водоснабжения, находившегося в зоне ответственности управляющей организации. Эксперт также подтвердил эту информацию.
Жительница квартиры на протяжении десяти дней практически ежедневно сообщала управляющей компании о протечке крана, но организация никак не исправляла проблему.
Ответчик показывал суду документы, якобы подтверждающие осмотр крана, но они были опровергнуты доказательствами истца. Жительница квартиры предоставила суду записи разговоров, из которых следует, что сотрудники не приходили по заявке. Кроме этого, диспетчер только один раз звонил белгородке — сообщить о затоплении её жилья.
Суд признал организацию виновной в причинении ущерба истцу.