Стали известны подробности строительства нового музея в Белгороде

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В Белгороде построят двухэтажное здание для историко-краеведческого музея. При определении места будут отталкиваться от транспортной доступности. Площадь здания составит около 6 тыс. кв. м.
Сейчас министерство культуры ищет источник финансирования, ведёт работу по включению объекта в госпрограммы и нацпроект «Культура».
Напомним, что проект нового музея разработан в прошлом году. Перенести музей в отдельное здание попросили жители Белгорода. Сейчас учреждение находится в здании музея-диорамы. Из-за отсутствия нехватки места многие экспонаты закрыты в хранилищах.