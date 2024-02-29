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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Историко-краеведческий музей в Белгороде

Стали известны подробности строительства нового музея в Белгороде

29 февраля 2024, 07:23
Фото: соцсети историко-краеведческого музея
Историко-краеведческий музей в Белгороде

В минкультуры рассказали о строительстве краеведческого музея в Белгороде

Площадь здания составит около 6 тыс. кв. м. Объект построят на территории города, но где именно, пока неизвестно. Подробности выяснила редакция «Открытого Белгорода».
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Музей

В Белгороде построят двухэтажное здание для историко-краеведческого музея. При определении места будут отталкиваться от транспортной доступности. Площадь здания составит около 6 тыс. кв. м.

Сейчас министерство культуры ищет источник финансирования, ведёт работу по включению объекта в госпрограммы и нацпроект «Культура».

Напомним, что проект нового музея разработан в прошлом году. Перенести музей в отдельное здание попросили жители Белгорода. Сейчас учреждение находится в здании музея-диорамы. Из-за отсутствия нехватки места многие экспонаты закрыты в хранилищах.

«Работаем над реализацией»: в Белгороде разработали проект нового музея
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#Город#Культура#Музей#Новости Белгорода#Краеведческий музей#Белгород#Алина Харина#Новое здание
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