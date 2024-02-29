Споры, игрушка и новая «голая вечеринка»: что произошло на Белгородчине сегодня?

Однако в самом заведении утверждают, что не совсем понимают претензии. По словам СММ-менеджера клуба, танцовщиц в кафе пригласили из Белгорода, где «случаются регулярные обстрелы, но подобные мероприятия проходят каждый день». Жалоб от посетителей, как говорит сотрудница, не поступало. Более того, они якобы сами просили провести такое мероприятие.