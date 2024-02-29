Споры, игрушка и новая «голая вечеринка»: что произошло на Белгородчине сегодня?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Новые подробности появляются в истории со спорами владельцев «Агро-Белогорья» с группой компаний «Русагро». Причём некоторая информация — в виде версий.
Так, например, в СМИ появились данные, что Владимир Зотов и Лариса Ковалёва якобы собирались уходить на пенсию. Об этом, как говорил источник, Зотов и Ковалёва рассказывали в частных беседах. И стороны, белгородский холдинг и упомянутое «Русагро», собирались объединить животноводческие активы «Агро-Белогорья» и «Тамбовского бекона».
Тем временем в ГК «Агро-Белогорье», по информации источников Бел.Ру, ничего не знают о желании Зотова и Ковалёвой уйти на пенсию.
Также в «Русагро» прокомментировали желание приостановить иск к совладельцам «Агро-Белогорья». Как пояснили в компании, причиной стала необходимость разрешения другого спора. Он связан с отчуждением Зотовым своей доли в «Агро-Белогорье» третьему лицу в нарушение прав ГК «Русагро» как участника общества.
В школе № 45 Белгорода прокомментировали информацию о закрашивании радуги на игрушке. Директор общеобразовательного учреждения назвала эту историю враньём.
В некоторых СМИ начала распространяться информация о том, что учительница Елена Московченко якобы заставила ребёнка закрасить лапы и рог у игрушечного единорога. Как утверждается, они были радужной расцветки. Также писали, что девочка сама закрашивала чёрным маркером части плюшевой игрушки «в связи с ЛГБТ*».
Но директор учреждения Людмила Бугаева сообщила Бел.Ру, что на самом деле ничего подобного не было, а история — фейк.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории РФ.
В Белгородской области могла появиться своя версия так называемой голой вечерники. Жители Валуек пожаловались на работу местного кафе. История дошла и до властей, но в заведении утверждают, что ничьи чувства оскорбить не хотели.
Горожане на странице губернатора оставили комментарии с просьбой обратить внимание на «непристойно-пошлый» контент из открывшегося кафе и отметили, что это порочит честь города. На слова валуйчан отреагировал глава городского округа Алексей Дыбов и сообщил, что информацию передали в контрольно-надзорные органы, чтобы повлиять на кафе.
Однако в самом заведении утверждают, что не совсем понимают претензии. По словам СММ-менеджера клуба, танцовщиц в кафе пригласили из Белгорода, где «случаются регулярные обстрелы, но подобные мероприятия проходят каждый день». Жалоб от посетителей, как говорит сотрудница, не поступало. Более того, они якобы сами просили провести такое мероприятие.
Также работница добавила, что комментарии о том, что заведение «плюёт на защитников», были очень неприятными, ведь ранее владелица кафе неоднократно помогала бойцам, но публично об этом не говорила.