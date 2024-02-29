Сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Белгородской области?

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Согласно официальным данным, на 1 февраля текущего год в Белгородской области проживает 3647 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. Из этого количества 150 человек — это участники Великой Отечественной. В прошлом году в регионе проживало 4914 ветеранов и приравненные к ним лица. Из них 207 — воевавшие с Германией. А в 2022 году в области было 6524 ветеранов и приравненных к ним (участники ВОВ — 286 человек).
На сегодняшний день больше всего ветеранов Великой Отечественной и приравненных к ним лиц проживает в Белгороде — 667 человек. Из них 40 человек — это ветераны войны. В 2023 году цифры достигали 879 и 63 человек соответственно, а в 2022 году — 1136 и 81 соответственно.
На втором месте — Старооскольский горокруг. На данный момент в муниципалитете проживает 385 ветеранов и приравненных к ним лиц (ветеранов — 14 человек). В прошлом году показатель составил 515 и 20 человек соответственно, а в 2022 году — 679 и 32 человек.
На третьем месте — Шебекинский горокруг. Там живёт 245 ветеранов Великой Отечественной и приравненных к ним лиц. Причём ветеранов осталось всего шестеро, хотя ещё в 2022 и 2023 году было по 11 человек.
Меньше всего ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Грайворонском, Новооскольском округах, Волоконовском, Ивнянском и Краснояружском районах — по два человека. А в Ровенском районе ветеранов больше не осталось.
Подробности представлены ниже:
Также журналисты Бел.Ру выяснили, сколько на сегодняшний день в Белгородской области проживает тех, кто фактически не участвовал в Великой Отечественной войне, но воевал в кампании против Японии в августе — начале сентября 1945 года и награждён медалью «За победу над Японией». На 1 февраля текущего года их было 10 человек. Четверо живут в Белгороде, двое — в Старооскольском горокруге, по одному в Алексеевском и Шебекинском горокругах, Красногвардейском и Прохоровском районах.
В 2023 году таких было 12 человек. На одного меньше стало в Белгороде. Ещё один человек проживал в Губкинском горокруге. А в 2022 году было 14 человек, награждённых медалью «За победу над Японией». На одного меньше стало в Белгороде и Шебекинском горокруге.
В правительстве отметили, что данная категория граждан приравнена к ветеранам Великой Отечественной войны, а в случае получения увечья — к инвалидам Великой Отечественной войны. Они имеют право на все меры поддержки, которые положены каждой из указанных категорий.