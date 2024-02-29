Сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Белгородской области?

Также журналисты Бел.Ру выяснили, сколько на сегодняшний день в Белгородской области проживает тех, кто фактически не участвовал в Великой Отечественной войне, но воевал в кампании против Японии в августе — начале сентября 1945 года и награждён медалью «За победу над Японией». На 1 февраля текущего года их было 10 человек. Четверо живут в Белгороде, двое — в Старооскольском горокруге, по одному в Алексеевском и Шебекинском горокругах, Красногвардейском и Прохоровском районах.