Путин выразил соболезнования семье умершего белгородского экс-сенатора Рыжкова

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-сенатора Света Федерации от Белгородской области Николая Рыжкова.
Его огромный вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной, заслуживает самого искреннего уважения. Добрая память об этом честном, порядочном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в наших сердцах.
Владимир Путин
Также глава государства добавил, что Николай Рыжков «оставался верен своим идеалам и принципам, ставил превыше всего интересы Отечества и народа».
О смерти Николая Рыжкова стало известно 28 февраля. Ему было 94 года. Уже известно, что отпевание Рыжкова пройдёт 1 марта в храме Христа Спасителя. Похоронят его на Троекуровском кладбище.
Политик представлял Белгородскую область в Совфеде с 2003 года по сентябрь 2023 года.
Соболезнования семье Рыжкова также выразили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и бывший глава региона Евгений Савченко.