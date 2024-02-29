Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Владимир Путин

Путин выразил соболезнования семье умершего белгородского экс-сенатора Рыжкова

29 февраля 2024, 08:49
Фото: 1MI
Владимир Путин
По словам президента, вклад Николая Рыжкова в решение важнейших задач заслуживает уважения, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. О смерти экс-сенатора от Белгородской области стало известно 28 февраля.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экс-сенатора Света Федерации от Белгородской области Николая Рыжкова.

Его огромный вклад в решение важнейших задач, стоящих перед страной, заслуживает самого искреннего уважения. Добрая память об этом честном, порядочном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в наших сердцах.
Владимир Путин

Также глава государства добавил, что Николай Рыжков «оставался верен своим идеалам и принципам, ставил превыше всего интересы Отечества и народа».

О смерти Николая Рыжкова стало известно 28 февраля. Ему было 94 года. Уже известно, что отпевание Рыжкова пройдёт 1 марта в храме Христа Спасителя. Похоронят его на Троекуровском кладбище.

Политик представлял Белгородскую область в Совфеде с 2003 года по сентябрь 2023 года.

Соболезнования семье Рыжкова также выразили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и бывший глава региона Евгений Савченко.

Николай Рыжков: кем он был и как связан с Белгородской областью
Узнать подробнее
Читайте также:
«Рыжков и Белгородчина неразрывно связаны»: Савченко — о смерти экс-сенатора«Ушёл человек-эпоха»: скончался экс-сенатор Совфеда от Белгородской области Рыжков
#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Сенатор#Николай рыжков#Президент#Соболезнования#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Зотов решил уйти на пенсию? Появилась новая версия о споре бизнесмена с «Русагро»
Сегодня, 07:54
Сельская ипотека под 0,1% в приграничье: действует ли она в Белгородской области?
Сегодня, 07:39
В минсельхозе ответили на просьбу прокомментировать спор «АБ» с «Русагро»
Сегодня, 09:06
Дома, теплица, КамАЗ: что известно о разрушениях после атак ВСУ на Белгородчину?
Сегодня, 09:31
11,6 миллиона родственнице: Глазкрицкий — о взятке Сергиенко за недостроенный ТЦ
Сегодня, 06:39
«Всё враньё». Директор школы Белгорода — о закрашивании радуги на игрушке-единороге
Сегодня, 06:55