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Путин: МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей

Путин: МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей

29 февраля 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney
В прямом эфире президент России Владимир Путин рассказал, что размер МРОТ должен увеличиться к 2030 году почти в два раза. В 2024 году показатель составляет 19 242 рубля.
Сюжет
Мрот

Во время ежегодного послания президента РФ к Федеральному посланию Владимир Путин объявил, что размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен увеличиться почти вдвое. Его сумма может достигнуть 35 тысяч рублей. Это отразится на размере зарплат и пособий.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля.

Отметим, что прожиточный минимум на душу населения в Белгородской области в 2024 году составил 12 813 рублей. Его признали одним из самых низких в стране.

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#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Россия#Мрот#Белгород#Александра Склярова
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