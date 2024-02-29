Путин: МРОТ к 2030 году должен увеличиться до 35 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Во время ежегодного послания президента РФ к Федеральному посланию Владимир Путин объявил, что размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен увеличиться почти вдвое. Его сумма может достигнуть 35 тысяч рублей. Это отразится на размере зарплат и пособий.
В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля.
Отметим, что прожиточный минимум на душу населения в Белгородской области в 2024 году составил 12 813 рублей. Его признали одним из самых низких в стране.