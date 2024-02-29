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Представлен список победителей премии «Агроинвестор года — 2023»

Представлен список победителей премии «Агроинвестор года — 2023»

29 февраля 2024, 20:09
29 февраля в Москве в отеле The Carlton, Moscow в торжественной обстановке состоялось объявление победителей IV ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года — 2023».

Свыше 100 гостей приняли участие в церемонии награждения. В их числе владельцы и руководители крупнейших агрохолдингов России, крестьянских (фермерских) хозяйств, представители органов федеральной, региональной власти, деловых СМИ, эксперты, а также аналитики отрасли, пишет newsnn.ru.

В число финалистов 2023 года вошли 18 предприятий АПК и смежных секторов. Это не только системообразующие компании, но и небольшие фермерские хозяйства. Как было отмечено, их всех объединяет стремление к дальнейшему развитию на благо сельского хозяйства страны и обеспечение этой важнейшей отрасли всем необходимым. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» выразили слова благодарности участникам за представленные практики, проекты и достижения и поздравили победителей.

По словам главного редактора журнала «Агроинвестор» Инны Ганенко, последние два года сельхозпроизводители и остальные участники аграрного рынка работают в сложных условиях. Это санкционное давление, экспортные ограничения, госрегулирование рынка. Но они продолжают развиваться, вкладывать средства в новые направления, выпускать продукты и претворять в жизнь значимые социальные проекты. Инна Ганенко подчеркнула, что жюри предстояла большая работа, поскольку каждый проект достоин победы.

«Мы благодарим всех, кто подал заявки на участие, и, конечно, еще раз поздравляем победителей — ваши достижения имеют большое значение для отрасли, для продовольственной безопасности нашей страны!» — сказала она.

Учредитель премии «Агроинвестор года» — ведущее сетевое издание отрасли, входит в состав медиахолдинга 1MI. Федеральный многопрофильный коммуникационный холдинг 1MI является информационным партнером мероприятия.

#Общество
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