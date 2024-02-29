Представлен список победителей премии «Агроинвестор года — 2023»

В число финалистов 2023 года вошли 18 предприятий АПК и смежных секторов. Это не только системообразующие компании, но и небольшие фермерские хозяйства. Как было отмечено, их всех объединяет стремление к дальнейшему развитию на благо сельского хозяйства страны и обеспечение этой важнейшей отрасли всем необходимым. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» выразили слова благодарности участникам за представленные практики, проекты и достижения и поздравили победителей.