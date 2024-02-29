Лесопатолог, коренщик и другие необычные специалисты, которых ищут работодатели в РФ

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Как сообщает newia.ru, первой вакансией в такой необычной подборке станет коренщик. Это сотрудник, которого нанимают заведения общепита для чистки и мойки овощей с их последующей фасовкой и упаковкой. Предлагаемая заработная плата — от 30 тысяч рублей и более.
HR-службы и психологические центры все чаще берут в штат соматипологов. Это специалист по определению гормонального типа личности. На основе проведенных соматипологом исследований пациент может узнать свое жизненное призвание, определиться с планами на будущее.
Тусовщик — не только человек, обожающий вечеринки и праздное времяпрепровождение, но и работник, которого мечтает видеть в своем ночном клубе или ином развлекательном заведении каждый грамотный управленец. Тусовщик способен зажигать толпу, создавать веселье, привлекать больше гостей. За выполнение таких обязанностей ему готовы платить от 80 тысяч рублей.
Лесопатологи помогают диагностировать болезни деревьев и кустарников в лесу, чтобы принять решение: вырубать ли пострадавший зеленый массив или заниматься лечением. Платят таким профессионалам от 90 тысяч рублей в месяц.