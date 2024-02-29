Лесопатолог, коренщик и другие необычные специалисты, которых ищут работодатели в РФ

Тусовщик — не только человек, обожающий вечеринки и праздное времяпрепровождение, но и работник, которого мечтает видеть в своем ночном клубе или ином развлекательном заведении каждый грамотный управленец. Тусовщик способен зажигать толпу, создавать веселье, привлекать больше гостей. За выполнение таких обязанностей ему готовы платить от 80 тысяч рублей.