Более 2,1 млн рублей штрафов получили белгородцы за нарушения на рыбалке и охоте

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В белгородском экоохотнадзоре отчитались об итогах работы за 2023 год. За нарушения в сфере охоты и рыболовства на нарушителей составили ряд протоколов. Общая сумма штрафов превысила 2,1 млн рублей.
Ведомство провело 2747 выездных обследований в охотничьи угодья и на особо охраняемые природные территории. Специалисты проверяли соблюдение законодательства в сфере сохранения биологического разнообразия и предотвращения браконьерства. Управление составило 587 протоколов, а нарушители получили штрафы в размере почти 1,2 млн рублей.
Ещё 129 административных дел завели за нарушения правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира. По данным фактам нарушителям выписали штрафы на 212,3 тыс. рублей.
Также по итогам прошлого года выявлено 454 нарушения правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов. Сумма штрафов составила 967 тыс. рублей.
Напомним, ранее четверо белгородцев нарушили правила запрещённой в регионе охоты. Необходимых документов, разрешающих добычу, у них не было.