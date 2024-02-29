Белгородцев смутили загадочные конструкции рядом со скамейками

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Жители Белгорода заметили необычные конструкции, напоминающие скамейки, вдоль прохода на новой набережной «Берега». При этом такие же конструкции не стали устанавливать на мостах.
В городской администрации пояснили Telegram-каналу «Белгородские подробности», что конструкция носит название «опорная скамья». На неё можно опереться как пешеходам и велосипедистам, так и людям с ограниченными возможностями здоровья.
Установили новые конструкции не везде, а только около скамеек с наибольшим пешеходным трафиком.