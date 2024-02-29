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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Опорная скамья

Белгородцев смутили загадочные конструкции рядом со скамейками

29 февраля 2024, 14:09
Фото: Telegram-канал «Белгородские подробности»
Опорная скамья

Опорные скамьи начали устанавливать в Белгороде

Конструкции заметили на набережной «Берега» рядом со скамейками, фото появились в Telegram-канале «Белгородские подробности». Спустя время в мэрии объяснили, что это за конструкции и для чего они нужны.

Жители Белгорода заметили необычные конструкции, напоминающие скамейки, вдоль прохода на новой набережной «Берега». При этом такие же конструкции не стали устанавливать на мостах.

Опорная скамьяОпорная скамья
Опорная скамьяОпорная скамья
Опорная скамья
Фото: Telegram-канал «Белгородские подробности»

В городской администрации пояснили Telegram-каналу «Белгородские подробности», что конструкция носит название «опорная скамья». На неё можно опереться как пешеходам и велосипедистам, так и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Установили новые конструкции не везде, а только около скамеек с наибольшим пешеходным трафиком.

Опорная скамьяОпорная скамья
Опорная скамьяОпорная скамья
Опорная скамья
Фото: Telegram-канал «Белгородские подробности»
Восьмиметровую ель установят на набережной «Берега» в Белгороде
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#Город#Белгородская область#Набережная#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Берега#Опорная скамья
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