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Posted 29 февраля 2024, 06:39

Published 29 февраля 2024, 06:39

Modified 29 февраля 2024, 06:41

Updated 29 февраля 2024, 06:41

Глазкрицкий рассказал о ситуации с Сергиенко и ТЦ «Дубрава»

11,6 миллиона родственнице: Глазкрицкий — о взятке Сергиенко за недостроенный ТЦ

29 февраля 2024, 06:39
Фото: Изображение Midjourney.

Глазкрицкий рассказал о ситуации с Сергиенко и ТЦ «Дубрава»

Сюжет
Деньги
Новые подробности об одном из эпизодов взяток, которые вменяют бывшему мэру Старого Оскола, рассказал участник этого эпизода и бывший лучший друг подсудимого.

Всего бывшему главе Старооскольского горокруга, по версии обвинения, дали семь взяток в крупном и особо крупном размере на общую сумму более 50 млн рублей. Одна из них — за помощь предпринимателю Владимиру Глазкрицкому с ТЦ «Дубрава».

Произошло это в 2019 году. Тогда Глазкрицкий уже не в первый раз обратился к Сергиенко со своими планами. В этот раз он захотел приобрести недостроенный торговый центр в микрорайоне Дубрава и оформить его на свою жену. На это, рассказал свидетель в суде, мэр ему ответил, что под ТЦ есть «проблемная земля».

«Она находится под обременением, но я всё сделаю, сниму с обременения. Но треть доли ты должен зарегистрировать на Петрову», — процитировал Сергиенко свидетель.

А Петрова, как бизнесмен рассказывал ранее, это родственница бывшего главы округа.

В итоге обременения с участка сняли, и Сергиенко лично подписал документ о предоставлении в аренду участка жене Глазкрицкого без торгов сроком на три года. По версии обвинения, доля объекта, которую через фиктивное лицо получил экс-мэр, составила 28,46 млн рублей.

По словам Глазкрицкого, он приобрёл ТЦ за 7,5 миллиона, из которых 2,5 млн рублей была доля Петровой. По инициативе Сергиенко торговый центр продали за 35 миллионов, после этого она получила долю в 11,6 млн рублей.

Ещё один интересный момент — Глазкрицкий отрицает, что ТЦ «Дубрава» был совместным бизнес-проектом с Сергиенко. А прокурор напомнила: свидетель Зинаида Анпилова на допросе говорила, что бизнесмен сообщал ей об их предпринимательской деятельности.

Как итог — Петрова получила деньги. Но куда они делись?

— Дальше — на счёт Сергиенко, — уверенно ответил Владимир Глазкрицкий.

— Вы так думаете или вам это известно?

— Мне известно, но не буду говорить, из какого источника.

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