За 2023 год МСП-предприятия получили под поручительства НГС более 1 трлн рублей

По объемам привлеченного финансирования прошлый год стал рекордным для Национальной гарантийной системы за весь период ее работы. По сравнению с 2022 годом малые и средние предприятия привлекали на 35 процентов больше финансирования. При этом количество поддержанных кредитов возросло на 5 процентов и достигло 56 000.