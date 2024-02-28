За 2023 год МСП-предприятия получили под поручительства НГС более 1 трлн рублей

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:33
Средства были привлечены при помощи гарантий и поручительств участников НГС, пишет ТАСС.
По объемам привлеченного финансирования прошлый год стал рекордным для Национальной гарантийной системы за весь период ее работы. По сравнению с 2022 годом малые и средние предприятия привлекали на 35 процентов больше финансирования. При этом количество поддержанных кредитов возросло на 5 процентов и достигло 56 000.
За последние пять лет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке Национальной гарантийной системы предприятиям из сектора МСП было предоставлено 3,3 триллиона рублей под гарантии и поручительства Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка.
В 2023 году гостиничный бизнес и общепит стали лидерами по приросту объема кредитования при поддержке НГС. Объем привлеченного финансирования в этой сфере за прошлый год составил 34,2 млрд рублей (+76 процентов). Высокие показатели отмечаются также в сферах транспортировки и хранения (90 млрд, +66 процентов), обрабатывающих производств (280 млрд, +48 процентов) и научно-технической деятельности (39 млрд, +40 процентов).
Значительный рост этих показателей можно объяснить действием специальной программы инвестиционного кредитования приоритетных отраслей «ПСК+1764». Как отметил Александр Исаевич, предоставленные МСП-компаниям этих отраслей льготные кредиты помогли расширить производство и запустить выпуск новой продукции. Кроме того, благодаря привлеченному финансированию компании создали новые рабочие места.
В региональном разрезе лидерами по приросту объемов кредитования МСП с поддержкой НГС стали следующие регионы: Свердловская область (44 млрд, +105 процентов по сравнению с 2022 годом), Нижегородская область (45 млрд, +103 процента), Ростовская область (30 млрд, +59 процентов). Высокие показатели зафиксированы также в Москве (210 млрд рублей, +52 процента) и Санкт-Петербурге (74 млрд, +44 процента).
Напомним, помимо Корпорации МСП, в Национальную гарантийную систему входят МСП Банк и региональные гарантийные организации. Участники НГС помогают малому и среднему бизнесу получать кредиты, предоставляя им гарантии и поручительства в случае недостатка или отсутствия собственного залога.
Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который был инициирован главой государства Владимиром Путиным. Куратором проекта выступает первый вице-премьер России Андрей Белоусов.