В Белгороде за год изъяли 1,7 кг незаконно хранившихся взрывчатых веществ

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
За 2023 год в Белгороде раскрыли 21 преступление, связанное с незаконным оборотом оружия. Так, всего за год изъяли шесть единиц огнестрельного оружия, 4431 боеприпас, семь взрывных устройств и почти 1,7 килограмма взрывчатых веществ.
Ещё в начале февраля текущего года стало известно об истории, как в Борисовском районе мужчина обнаружил оружие, боеприпасы и взрывчатку. Вместо того, чтобы передать свою находку специалистам, он решил оставить её в нежилых комнатах своего дома.
Также в прошлом году в Белгороде правоохранительные органы получили 854 ложных сообщения о том, что социально значимые объекты заминированы. В связи с этим возбудили 107 уголовных дел по соответствующей статье.