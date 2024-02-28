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Преступления

В Белгороде за год изъяли 1,7 кг незаконно хранившихся взрывчатых веществ

28 февраля 2024, 07:50
Фото: 1MI
Преступления
В Белгороде за 2023 год раскрыли 21 преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, изъяв при этом несколько единиц огнестрельного оружия, более тысячи боеприпасов, 7 взрывных устройств и более полутора кг взрывчатых веществ.

За 2023 год в Белгороде раскрыли 21 преступление, связанное с незаконным оборотом оружия. Так, всего за год изъяли шесть единиц огнестрельного оружия, 4431 боеприпас, семь взрывных устройств и почти 1,7 килограмма взрывчатых веществ.

Ещё в начале февраля текущего года стало известно об истории, как в Борисовском районе мужчина обнаружил оружие, боеприпасы и взрывчатку. Вместо того, чтобы передать свою находку специалистам, он решил оставить её в нежилых комнатах своего дома.

Также в прошлом году в Белгороде правоохранительные органы получили 854 ложных сообщения о том, что социально значимые объекты заминированы. В связи с этим возбудили 107 уголовных дел по соответствующей статье.

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#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Боеприпасы#Огнестрельное оружие#Белгород#Татьяна Лукащева#Взрывчатые вещества#Незаконный оборот оружия#Взрывные устройства
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