В Белгороде за год изъяли 1,7 кг незаконно хранившихся взрывчатых веществ

Ещё в начале февраля текущего года стало известно об истории, как в Борисовском районе мужчина обнаружил оружие, боеприпасы и взрывчатку. Вместо того, чтобы передать свою находку специалистам, он решил оставить её в нежилых комнатах своего дома.