Терапевт Иванова назвала смертельно опасные заболевания, вызываемые жареной пищей

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
По словам Ивановой, при жарке обычно используется рафинированное масло, которое содержит большое количество ненужных жиров. Эти жиры являются лишь источником лишних калорий и вредят кровеносным сосудам и сердцу, пишет NEWS.ru.
Она также подчеркнула, что избыточное употребление такой пищи может привести к развитию опасных заболеваний, таких как рак, диабет, атеросклероз, цирроз печени, инсульт и инфаркт.
Вредные вещества, содержащиеся в еде, проникают в клетки организма, накапливаются и уничтожают их. Кроме того, чем темнее и плотнее корочка на обжаренном мясе или картофеле, тем сильнее его свойства вызывать рак и разрушать клетки, добавила Иванова.