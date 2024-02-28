Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Терапевт Иванова назвала смертельно опасные заболевания, вызываемые жареной пищей

28 февраля 2024, 13:49
Избыточное потребление жареной пищи может привести к возникновению опасных заболеваний, таких как рак, диабет, цирроз печени, атеросклероз, рассказала врач-терапевт Виктория Иванова. Она отметила, что такие блюда могут также спровоцировать инфаркты и инсульты.

По словам Ивановой, при жарке обычно используется рафинированное масло, которое содержит большое количество ненужных жиров. Эти жиры являются лишь источником лишних калорий и вредят кровеносным сосудам и сердцу, пишет NEWS.ru.

Она также подчеркнула, что избыточное употребление такой пищи может привести к развитию опасных заболеваний, таких как рак, диабет, атеросклероз, цирроз печени, инсульт и инфаркт.

Вредные вещества, содержащиеся в еде, проникают в клетки организма, накапливаются и уничтожают их. Кроме того, чем темнее и плотнее корочка на обжаренном мясе или картофеле, тем сильнее его свойства вызывать рак и разрушать клетки, добавила Иванова.

Подпишитесь
«Пугал Тебекиным»: что рассказал об экс-мэре Сергиенко его бывший лучший друг на суде
Сегодня, 12:27
Встречаемся в «Кофе Вино»: как глава цемзавода в Белгороде давал взятку
Сегодня, 12:55
Самые «пожилые» районы Белгородской области
Сегодня, 12:07
Кто теперь будет отвечать в Белгороде за строительство и архитектуру?
Сегодня, 13:33
Пострадавшим от обстрелов предприятиям выплатят компенсации: кто и сколько получит
Сегодня, 13:22
Стало известно, когда и где похоронят экс-сенатора от Белгородской области Рыжкова
Сегодня, 12:44