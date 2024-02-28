Терапевт Иванова назвала смертельно опасные заболевания, вызываемые жареной пищей

Вредные вещества, содержащиеся в еде, проникают в клетки организма, накапливаются и уничтожают их. Кроме того, чем темнее и плотнее корочка на обжаренном мясе или картофеле, тем сильнее его свойства вызывать рак и разрушать клетки, добавила Иванова.