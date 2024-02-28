Таких не берут на работу: когда татуировки могут стать помехой при трудоустройстве

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Шестеро из десяти белгородцев, у которых есть как минимум одна татуировка, уже задумываются о следующей. Однако рисунки на теле могут стать одной из причин, по которой работодатель откажет при приёме на работу.
Чтобы выяснить, почему работодатели не жалуют сотрудников с тату, журналисты Бел.Ру пообщались с директором агентства по подбору персонала «Дайвес» Оксаной Латуновой. Она рассказала, что потенциальному работнику могут отказать в трудоустройстве, если вакансия подразумевает прямое взаимодействие с клиентами. Например, продавцы, банковские сотрудники и работники медицинских центров.
Клиенты по-разному относятся к работникам с татуировками, и чтобы их не отпугивать, работодатели таким образом подстраховываются. На моей практике был случай, когда в медцентре была открыта вакансия. В условиях приёма на работу было чётко прописано, что у соискателя не должно быть татуировок и ярких волос.
Оксана Латунова
Эксперт добавила, что также на работу с татуировками могут не взять в компании, где прописаны стандарты сервисного обслуживания и есть чёткие правила делового этикета: например, одежда — белый верх, чёрный низ, причёска — хвост, минимум макияжа, неброские цвета маникюра и т. д.
Зависит приём на работу и от того, на какой части тела находится татуировка. К примеру, как отметила эксперт, помешать могут татуировки на открытых частях тела: лицо, кисти рук, шея. Но стоит ли прятать тату при трудоустройстве?
Это вопрос, конечно, лично каждого, но я за честность и открытость, дабы потом не было каких-то неприятных ситуаций. Но если же тату на открытых участках тела, их не спрячешь. Если же их можно скрыть под одеждой, тогда можно и на работу подбирать подобные наряды, которые скрывают тату.
Оксана Латунова
Также журналисты Бел.Ру пообщались с юристом компании «Юристы К2» Анастасией Калининой. Она рассказала, могут ли работодатели отказать в приёме на работу потенциальному сотруднику из-за наличия татуировок на теле.
Данный вопрос, безусловно, регулируется законодательством. Согласно Трудовому кодексу РФ, а именно статье 3, каждый имеет равные возможности для реализации трудовых прав, то есть, дискриминация по любому признаку запрещена. Значит, работодатель не может отказать в приёме на работу гражданину из-за наличия на теле татуировок.
Анастасия Калинина
При этом эксперт добавила, что во внутренних правилах о внешнем виде сотрудника на рабочем месте могут быть установленные требования. Тогда, если татуировки имеются на видном месте, например, на лице, то работодатель имеет право отказать в приёме на работу, согласно внутренним положениям организации.
Стереотип, что работодатель имеет право отказывать безосновательно, возник из-за того, что действительно практика отказа существует.
Анастасия Калинина
Специалист отметила, что чаще всего при приёме на работу работодатели отказывают беременным женщинам или женщинам с маленькими детьми.
Работодатель не хочет брать ответственность за работника, который, по его мнению, будет уходить часто в отпуск, на больничный и т. д. Всё это является необоснованным отказом в заключении трудового договора, что регулируется статьей 64 Трудового кодекса РФ.
Анастасия Калинина
Юрист отметила, что законодательство даёт несколько вариантов защиты от неправомерных действий работодателя. Во-первых, существуют профессиональные союзы работников, в которые каждый может обратиться с жалобой на работодателя. В профессиональных союзах работников есть инспекции труда, которые уполномочены проводить контроль за соблюдением законодательства работодателем.
Во-вторых, можно обратиться в прокуратуру. В-третьих, последней инстанцией, куда можно обратиться, является суд. Исковое заявление необходимо подать в течение трёх месяцев с момента нарушения прав.
Чтобы получить доказательство того, что работодатель отказывает в приёме на работу именно из-за наличия татуировок, соискатель имеет право запросить отказ в трудоустройстве в письменном виде. На моём личном опыте не было обращений подобного рода, однако дискриминация в трудовой сфере — частая практика у работодателей. Анализируя судебную практику, суд по большей мере становится на сторону соискателей.
Анастасия Калинина
Алгоритм действий, если не берут на работу необоснованно:
Выполнив пункты из данного алгоритма соискатель обязательно сможет восстановить нарушенные права.
Анастасия Калинина