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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Эксперты рассказали о взаимосвязи татуировок и трудоустройстве

Таких не берут на работу: когда татуировки могут стать помехой при трудоустройстве

28 февраля 2024, 07:25
Фото: 1MI

Эксперты рассказали о взаимосвязи татуировок и трудоустройстве

Как ранее стало известно специалистам сервиса SuperJob, каждый десятый работодатель отказывал белгородцам в трудоустройстве из-за тату. Журналисты Бел.Ру пообщались с экспертами и выяснили, кто из работодателей неохотно берёт на работу людей с тату, а также о том, насколько это законно.
Сюжет
Работа

Шестеро из десяти белгородцев, у которых есть как минимум одна татуировка, уже задумываются о следующей. Однако рисунки на теле могут стать одной из причин, по которой работодатель откажет при приёме на работу.

Чтобы выяснить, почему работодатели не жалуют сотрудников с тату, журналисты Бел.Ру пообщались с директором агентства по подбору персонала «Дайвес» Оксаной Латуновой. Она рассказала, что потенциальному работнику могут отказать в трудоустройстве, если вакансия подразумевает прямое взаимодействие с клиентами. Например, продавцы, банковские сотрудники и работники медицинских центров.

Клиенты по-разному относятся к работникам с татуировками, и чтобы их не отпугивать, работодатели таким образом подстраховываются. На моей практике был случай, когда в медцентре была открыта вакансия. В условиях приёма на работу было чётко прописано, что у соискателя не должно быть татуировок и ярких волос.
Оксана Латунова

Эксперт добавила, что также на работу с татуировками могут не взять в компании, где прописаны стандарты сервисного обслуживания и есть чёткие правила делового этикета: например, одежда — белый верх, чёрный низ, причёска — хвост, минимум макияжа, неброские цвета маникюра и т. д.

Зависит приём на работу и от того, на какой части тела находится татуировка. К примеру, как отметила эксперт, помешать могут татуировки на открытых частях тела: лицо, кисти рук, шея. Но стоит ли прятать тату при трудоустройстве?

Это вопрос, конечно, лично каждого, но я за честность и открытость, дабы потом не было каких-то неприятных ситуаций. Но если же тату на открытых участках тела, их не спрячешь. Если же их можно скрыть под одеждой, тогда можно и на работу подбирать подобные наряды, которые скрывают тату.
Оксана Латунова

Также журналисты Бел.Ру пообщались с юристом компании «Юристы К2» Анастасией Калининой. Она рассказала, могут ли работодатели отказать в приёме на работу потенциальному сотруднику из-за наличия татуировок на теле.

Данный вопрос, безусловно, регулируется законодательством. Согласно Трудовому кодексу РФ, а именно статье 3, каждый имеет равные возможности для реализации трудовых прав, то есть, дискриминация по любому признаку запрещена. Значит, работодатель не может отказать в приёме на работу гражданину из-за наличия на теле татуировок.
Анастасия Калинина

При этом эксперт добавила, что во внутренних правилах о внешнем виде сотрудника на рабочем месте могут быть установленные требования. Тогда, если татуировки имеются на видном месте, например, на лице, то работодатель имеет право отказать в приёме на работу, согласно внутренним положениям организации.

Стереотип, что работодатель имеет право отказывать безосновательно, возник из-за того, что действительно практика отказа существует.
Анастасия Калинина

Специалист отметила, что чаще всего при приёме на работу работодатели отказывают беременным женщинам или женщинам с маленькими детьми.

Работодатель не хочет брать ответственность за работника, который, по его мнению, будет уходить часто в отпуск, на больничный и т. д. Всё это является необоснованным отказом в заключении трудового договора, что регулируется статьей 64 Трудового кодекса РФ.
Анастасия Калинина

Юрист отметила, что законодательство даёт несколько вариантов защиты от неправомерных действий работодателя. Во-первых, существуют профессиональные союзы работников, в которые каждый может обратиться с жалобой на работодателя. В профессиональных союзах работников есть инспекции труда, которые уполномочены проводить контроль за соблюдением законодательства работодателем.

Во-вторых, можно обратиться в прокуратуру. В-третьих, последней инстанцией, куда можно обратиться, является суд. Исковое заявление необходимо подать в течение трёх месяцев с момента нарушения прав.

Чтобы получить доказательство того, что работодатель отказывает в приёме на работу именно из-за наличия татуировок, соискатель имеет право запросить отказ в трудоустройстве в письменном виде. На моём личном опыте не было обращений подобного рода, однако дискриминация в трудовой сфере — частая практика у работодателей. Анализируя судебную практику, суд по большей мере становится на сторону соискателей.
Анастасия Калинина

Алгоритм действий, если не берут на работу необоснованно:

  1. Получить отказ от работодателя в письменном виде. Теперь есть доказательство нарушения прав.
  2. Обратиться в профессиональные союзы работников с обращением для выполнения контроля за работодателем.
  3. Обратиться с жалобой в прокуратуру на работодателя.
  4. В последнюю очередь, если не помогли вышеперечисленные инстанции, обратиться с заявлением в суд.
Выполнив пункты из данного алгоритма соискатель обязательно сможет восстановить нарушенные права.
Анастасия Калинина
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