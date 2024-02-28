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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Корочанский район оказался самым «пожилым» в Белгородской области

Самые «пожилые» районы Белгородской области

28 февраля 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney

Корочанский район оказался самым «пожилым» в Белгородской области

Больше всего пожилых людей, по данным на 1 января 2023 года, проживало в Белгороде. Это 60 714 человек. Подробную статистику Бел.Ру предоставили в Белгородстате. А мы сделали для вас интерактивную карту.

Где пожилых жителей больше

По информации ведомства, в Белгородской области на 1 января 2023 года проживало 274 140 человек старше 65 лет. Больше всего пожилых людей было в областном центре — 60 714 человек. На втором месте — Старооскольский горокруг. Там проживало 45 135 человек старше 65 лет. Далее следует Белгородский район — 30 697 пожилых людей. В процентном соотношении рейтинг первой тройки по количеству людей старше 65 лет с учётом численности населения в каждом муниципалитете выглядит так:

  • Белгород — 18,1%;
  • Старооскольский горокруг — 17,8%;
  • Белгородский район — 16,2%.

Число людей старше 65 лет во всех муниципалитетах представлено ниже:

  • Белгород — 60 714 человек;
  • Старооскольский горокруг — 45 135 человек;
  • Белгородский район — 30 697 человек;
  • Губкинский горокруг — 20 162 человека;
  • Шебекинский горокруг — 16 875 человек;
  • Валуйский горокруг — 11 272 человека;
  • Яковлевский горокруг — 11 027 человек;
  • Алексеевский горокруг — 9882 человека;
  • Новооскольский горокруг — 7703 человека;
  • Корочанский район — 7491 человек;
  • Красногвардейский район — 6498 человек;
  • Ракитянский район — 5701 человек;
  • Волоконовский район — 5634 человека;
  • Прохоровский район — 5289 человек;
  • Грайворонский горокруг — 5018 человек;
  • Чернянский район — 4926 человек;
  • Борисовский район — 4337 человек;
  • Ивнянский район — 3850 человек;
  • Ровеньский район — 3778 человек;
  • Вейделевский район — 3667 человек;
  • Красненский район — 2308 человек;
  • Краснояружский район — 2176 человек.

Где пожилые составляют большую часть населения

В процентном соотношении рейтинг выглядит следующим образом:

  • Корочанский район — 21,6%;
  • Красненский район — 20,7%;
  • Шебекинский горокруг — 20,1%;
  • Красногвардейский район — 20,5%;
  • Новооскольский горокруг — 19,7%;
  • Прохоровский район — 19,7%;
  • Волоконовский район — 19,4%;
  • Яковлевский горокруг — 19,3%;
  • Грайворонский горокруг — 18,8%;
  • Борисовский район — 18,6%;
  • Ивнянский район — 18,3%;
  • Белгород — 18,1%;
  • Старооскольский горокруг — 17,8%;
  • Вейделевский район — 17,7%;
  • Губкинский горокруг — 17,7%
  • Валуйский горокруг — 17,4%;
  • Ракитянский район — 17,2%;
  • Ровеньский район — 16,9%.
  • Алексеевский горокруг — 16,9%;
  • Чернянский район — 16,8%;
  • Белгородский район — 16,2%;
  • Краснояружский район — 15,6%.

Кто же самый «пожилой»

Самыми «молодыми» в процентном соотношении оказались Чернянский, Белгородский и Краснояружский районы.

В Белгородстате отметили, что средний возраст населения на 1 января 2023 года в Белгородской области составил 42,3 года (мужчины — 39,7 лет, женщины — 44,6 лет). Причём жители сельских территорий старше городских — 44 года и 41,4 года соответственно.

Средний возраст населения в Белгороде составил 41,5 года (мужчины — 38,6 лет, женщины — 43,8 лет).

Какие из всего этого можно сделать выводы? По общей численности людей старше 65 лет всё просто — их больше в больших населённых пунктах.

Если же считать долю населения в муниципалитете, которую составляют жители старше 65 лет, то здесь лидеры получаются совсем другие. Самым «пожилым» оказался Корочанский район, где больше 21% жителей — этой возрастной категории. Больше эту отметку не преодолевает ни один из муниципалитетов Белгородской области.

Больше 20% жителей старше 65 лет ещё в трёх районах — в Красненском, в Красногвардейском и в Шебекинском городском округе. Белгород и Старый Оскол в рейтинге расположились рядом, но при этом не вошли и в первую десятку по доле жителей старше 65 лет, заняв 12-ю и 13-ю строки.

В пяти муниципалитетах доля пожилых людей составила меньше 17 процентов. Вошли в список Ровеньский район, Алексеевский горокруг, Чернянский, Белгородский и Краснояружский районы. При этом последний — единственный, опустившийся ниже планки в 16%.

Довольно неожиданным выглядит второе место Белгородского района среди «молодых» муниципалитетов. Возможно, к такому показателю привела активная застройка районов ИЖС, куда переехали жить многие молодые семьи.

Журналисты Бел.Ру сделали специальную карту, где можно изучить данные о каждом из районов Белгородской области — общую численность населения и число и долю жителей старше 65 лет.

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