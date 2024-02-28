Самые «пожилые» районы Белгородской области

По информации ведомства, в Белгородской области на 1 января 2023 года проживало 274 140 человек старше 65 лет. Больше всего пожилых людей было в областном центре — 60 714 человек. На втором месте — Старооскольский горокруг. Там проживало 45 135 человек старше 65 лет. Далее следует Белгородский район — 30 697 пожилых людей. В процентном соотношении рейтинг первой тройки по количеству людей старше 65 лет с учётом численности населения в каждом муниципалитете выглядит так: