Самые «пожилые» районы Белгородской области

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
По информации ведомства, в Белгородской области на 1 января 2023 года проживало 274 140 человек старше 65 лет. Больше всего пожилых людей было в областном центре — 60 714 человек. На втором месте — Старооскольский горокруг. Там проживало 45 135 человек старше 65 лет. Далее следует Белгородский район — 30 697 пожилых людей. В процентном соотношении рейтинг первой тройки по количеству людей старше 65 лет с учётом численности населения в каждом муниципалитете выглядит так:
Число людей старше 65 лет во всех муниципалитетах представлено ниже:
В процентном соотношении рейтинг выглядит следующим образом:
Самыми «молодыми» в процентном соотношении оказались Чернянский, Белгородский и Краснояружский районы.
В Белгородстате отметили, что средний возраст населения на 1 января 2023 года в Белгородской области составил 42,3 года (мужчины — 39,7 лет, женщины — 44,6 лет). Причём жители сельских территорий старше городских — 44 года и 41,4 года соответственно.
Средний возраст населения в Белгороде составил 41,5 года (мужчины — 38,6 лет, женщины — 43,8 лет).
Какие из всего этого можно сделать выводы? По общей численности людей старше 65 лет всё просто — их больше в больших населённых пунктах.
Если же считать долю населения в муниципалитете, которую составляют жители старше 65 лет, то здесь лидеры получаются совсем другие. Самым «пожилым» оказался Корочанский район, где больше 21% жителей — этой возрастной категории. Больше эту отметку не преодолевает ни один из муниципалитетов Белгородской области.
Больше 20% жителей старше 65 лет ещё в трёх районах — в Красненском, в Красногвардейском и в Шебекинском городском округе. Белгород и Старый Оскол в рейтинге расположились рядом, но при этом не вошли и в первую десятку по доле жителей старше 65 лет, заняв 12-ю и 13-ю строки.
В пяти муниципалитетах доля пожилых людей составила меньше 17 процентов. Вошли в список Ровеньский район, Алексеевский горокруг, Чернянский, Белгородский и Краснояружский районы. При этом последний — единственный, опустившийся ниже планки в 16%.
Довольно неожиданным выглядит второе место Белгородского района среди «молодых» муниципалитетов. Возможно, к такому показателю привела активная застройка районов ИЖС, куда переехали жить многие молодые семьи.
Журналисты Бел.Ру сделали специальную карту, где можно изучить данные о каждом из районов Белгородской области — общую численность населения и число и долю жителей старше 65 лет.