РЭО: 16 арт-объектов конкурса «Зеленый квадрат» будут представлены на ВФМ в Сочи

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что искусство является одним из наиболее эффективных способов популяризации экопривычек. Конкурс «Зеленый квадрат» дал возможность многим художникам, проявляющим интерес к темам защиты окружающей среды, переработки отходов и экономики замкнутого цикла, проявить свой талант. На заключительном этапе конкурса было создано 30 арт-объектов, из которых 16 РЭО отправит на ВФМ. Участники фестиваля смогут оценить работы финалистов, а также задуматься о своем влиянии на окружающую среду и важности экологического образа жизни, сообщает 56orb.ru.