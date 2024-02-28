РЭО: 16 арт-объектов конкурса «Зеленый квадрат» будут представлены на ВФМ в Сочи

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что искусство является одним из наиболее эффективных способов популяризации экопривычек. Конкурс «Зеленый квадрат» дал возможность многим художникам, проявляющим интерес к темам защиты окружающей среды, переработки отходов и экономики замкнутого цикла, проявить свой талант. На заключительном этапе конкурса было создано 30 арт-объектов, из которых 16 РЭО отправит на ВФМ. Участники фестиваля смогут оценить работы финалистов, а также задуматься о своем влиянии на окружающую среду и важности экологического образа жизни, сообщает 56orb.ru.
Авторы проектов воплотили свои идеи, став участниками образовательной программы академии «Меганом». Экспозиция из шестнадцати арт-объектов будет представлена на ВФМ, который пройдет с 1 по 7 марта в Сочи.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал о пятидесяти трех концептах, выявленных в ходе конкурса. Эти идеи были реализованы при участии резидентов «Тавриды». В настоящее время авторы этих проектов готовятся представить свои работы на ВФМ.
Отмечается, что арт-объекты были созданы из отходов и вторичных ресурсов, предоставленных экологическим центром «Сборка». Часть работ посвящена символам государств, которые примут участие в фестивале.
Авторы победивших в конкурсе проектов получат право стать участниками IV конкурса-биеннале «Придумано и сделано в России». Его организатором выступает Всероссийский музей декоративного искусства. Кроме того, РЭО поможет авторам лучших проектов продвинуть свои работы на крупных форумах и площадках в нашей стране и за рубежом.
Подробная информация о конкурсе «Зеленый квадрат» представлена на сайте РЭО.