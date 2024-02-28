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РЭО: 16 арт-объектов конкурса «Зеленый квадрат» будут представлены на ВФМ в Сочи

РЭО: 16 арт-объектов конкурса «Зеленый квадрат» будут представлены на ВФМ в Сочи

28 февраля 2024, 12:51
Фото: reo.ru
Участники конкурса «Зеленый квадрат» завершили свою смену в арт-кластере «Таврида» в Крыму. По итогам первого этапа были выбраны 16 арт-объектов, которые будут представлены на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) в «Сириусе». Конкурс проводится при поддержке Российского экологического оператора.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что искусство является одним из наиболее эффективных способов популяризации экопривычек. Конкурс «Зеленый квадрат» дал возможность многим художникам, проявляющим интерес к темам защиты окружающей среды, переработки отходов и экономики замкнутого цикла, проявить свой талант. На заключительном этапе конкурса было создано 30 арт-объектов, из которых 16 РЭО отправит на ВФМ. Участники фестиваля смогут оценить работы финалистов, а также задуматься о своем влиянии на окружающую среду и важности экологического образа жизни, сообщает 56orb.ru.

Авторы проектов воплотили свои идеи, став участниками образовательной программы академии «Меганом». Экспозиция из шестнадцати арт-объектов будет представлена на ВФМ, который пройдет с 1 по 7 марта в Сочи.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал о пятидесяти трех концептах, выявленных в ходе конкурса. Эти идеи были реализованы при участии резидентов «Тавриды». В настоящее время авторы этих проектов готовятся представить свои работы на ВФМ.

Отмечается, что арт-объекты были созданы из отходов и вторичных ресурсов, предоставленных экологическим центром «Сборка». Часть работ посвящена символам государств, которые примут участие в фестивале.

Авторы победивших в конкурсе проектов получат право стать участниками IV конкурса-биеннале «Придумано и сделано в России». Его организатором выступает Всероссийский музей декоративного искусства. Кроме того, РЭО поможет авторам лучших проектов продвинуть свои работы на крупных форумах и площадках в нашей стране и за рубежом.

Подробная информация о конкурсе «Зеленый квадрат» представлена на сайте РЭО.

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