Московский филиал Главного центра спецсвязи обнародовал итоги 15 лет работы

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
В частности, по его данным, за последние годы в организации значительно расширили перечень предоставляемых услуг и вышли на высокие финансовые показатели по выручке, ежегодно обеспечивая всему предприятию 30% годового объема. Об этом информирует «Комсомольская правда».
Следует напомнить: ФГУП ГЦСС объединяет 77 филиалов, при этом основная часть доставок корреспонденции и грузов осуществляется через Московский регион. Тамбовцев отметил, что управление выступает в качестве стратегического транзитного транспортно-логистического узла. Такую структуру можно объяснить особенностями организации транспортной системы России.
«Наше управление использует для перевозки грузов автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт. При этом у нас есть свой автопарк, насчитывающий более 450 автомобилей», — сообщил Виктор Тамбовцев, добавив, что в управлении имеются также бронированные транспортные средства, автомобили с терморежимом и другие ТС, необходимые для перевозок, требующих дополнительного специального оборудования.
По словам Тамбовцева, около 80% доставок относится к категории государственных заказов: речь идет о доставках с содержанием сведений и предметов государственной важности, драгоценных металлов и камней, денежных знаков, опасных грузов, наркотических средств, а также защищенной от подделок полиграфической продукции.
Оставшаяся доля перевозок включает объекты культурного наследия с высокой оценочной стоимостью, а также услуги экспресс-доставки, в том числе для физических лиц.
Управление осуществляет перевозки важных документов: материалов для проведения ЕГЭ и ОГЭ, избирательных кампаний, а также доставляет пенсионные денежные средства в почтовые отделения.
В числе самых необычных заказов сотрудники управления вспоминают части военно-транспортного самолета Ан-12 общей массой 38,5 тонны, кубок Гагарина, шапку Мономаха и мамонтёнка Любу — уникальную ископаемую находку из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Руководитель филиала заверил: если в управлении оформили заказ на выполнение услуг по перевозке, доставку реализуют несмотря ни на что.
Среди основных задач, стоящих перед организацией, Виктор Тамбовцев называет постепенный переход на использование новых технологий в деятельности управления с сохранением накопленных традиционных производственных процессов. К числу стратегических задач в его учреждении относят увеличение спектра услуг и разработку индивидуальных комплексных подходов.
Руководитель управления также подчеркнул, что на предприятии внедрена система менеджмента, которая обеспечивает контроль и непрерывное повышение качества выполнения работ на каждом этапе.