Московский филиал Главного центра спецсвязи обнародовал итоги 15 лет работы

«Наше управление использует для перевозки грузов автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт. При этом у нас есть свой автопарк, насчитывающий более 450 автомобилей», — сообщил Виктор Тамбовцев, добавив, что в управлении имеются также бронированные транспортные средства, автомобили с терморежимом и другие ТС, необходимые для перевозок, требующих дополнительного специального оборудования.