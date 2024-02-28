Как правильно фотографировать ДТП

6. Повторите все шаги с автомобилем второго участника ДТП и получите номер фотофиксации в «Госуслуги Авто». Номер автоматически подтянется в протокол. Уберите авто с проезжей части, если оно мешает движению. Если оформляли бумажный европротокол, впишите туда номер и передайте в страховую в течение 5 дней.