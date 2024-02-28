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Многоквартирные дома

Гладков обещал ускорить темп строительства нового жилья для жителей Терновки

28 февраля 2024, 17:37
Фото: 1MI
Многоквартирные дома

Губернатор обещал ускорить темп строительства жилья

Жители Яковлевского горокруга записали видеообращение с просьбой переселить их из аварийных домов, но до сих пор не определены застройщики для новых домов, а размер обещанной компенсации не устраивает владельцев квартир.

Жители Яковлевского горокруга для прямой линии с губернатором Белгородской области записали видеообращение, в котором озвучили просьбу переселить их из аварийных домов в селе Терновка по улице Молодёжной, которые признали таковыми ещё в 2016 году. Их снести должны в текущем году. Проблема в том, что до сих пор не могут определиться с застройщиком для новых домов.

Они рассказали, что им обещали построить новый дом для расселения ещё к концу декабря 2023 года. Однако указанный ранее срок перенесли на 2025 год. Кроме того, владельцев квартир не устраивает размер обещанной компенсации за их жилплощадь. Как они рассказали, на эти деньги купить недвижимость сегодня невозможно.

Губернатор заверил, что их никто не оставит, а новую жилплощадь они обязательно получат. Вячеслав Гладков обратился к министру жилищно-коммунального хозяйства области Алексею Ботвиньеву и попросил ускорить темп строительства жилья, чтобы жители аварийного жилья уже могли встретить следующий новый год в новых домах.

Ранее жители Терновки уже обращались с данной проблемой к правительству. Глава Яковлевского округа, Олег Медведев, откликнулся на обращение, полученное в социальных сетях. В своём ответе он сообщил о проведении встречи 29 февраля по данной проблеме. Такой ответ не удовлетворил местных жителей. Они выразили своё недовольство тем, что чиновник постоянно говорит о том, что всё находится под контролем, но, несмотря на это, дело всё ещё стоит на месте.

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