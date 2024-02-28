Гладков обещал ускорить темп строительства нового жилья для жителей Терновки

Ранее жители Терновки уже обращались с данной проблемой к правительству. Глава Яковлевского округа, Олег Медведев, откликнулся на обращение, полученное в социальных сетях. В своём ответе он сообщил о проведении встречи 29 февраля по данной проблеме. Такой ответ не удовлетворил местных жителей. Они выразили своё недовольство тем, что чиновник постоянно говорит о том, что всё находится под контролем, но, несмотря на это, дело всё ещё стоит на месте.