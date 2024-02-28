«Еврологистик» избежал банкротства и выплатит 92,5 млн рублей долга

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Согласно материалам дела, компания «Еврологистик» и налоговая заключили мировое соглашение, согласно которому компания-перевозчик ТКО обязуется выплатить 92,5 млн рублей. Это сумма основного долга, пени и штрафы.
Из них НДС составляет более 29,6 млн рублей, взносы на пенсионное страхование — более 2,4 млн рублей, другие страховые взносы — более 49,3 млн рублей, а также пени почти на 9,8 млн рублей.
Погашать задолженность «Еврологистик» будет равными частями ежемесячно в течение года. Стороны также пришли к соглашению, что поступающие по графику платежи зачитываются в счёт погашения задолженности, а на сумму задолженности начисляются проценты в размере ключевой ставки Банка России.
Обеспечение на всю сумму долга «Еврологистик» предоставляет ЦЭБ. Регоператор выступит поручителем и обязуется отвечать за исполнение обязательств «Еврологистика» перед налоговой, если «Еврологистик» не выплатит сумму долга и проценты.
В итоге производство по делу о признании «Еврологистика» банкротом суд прекратил. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в установленном законом порядке.