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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Изрисованное подростком укрытие

Виноват оказался подросток: полиция выяснила, кто испортил укрытие в Белгороде

27 февраля 2024, 15:08
Фото: Telegram-канал «Белгородский Андеграунд»
Изрисованное подростком укрытие

В Белгороде нашли подростка, изрисовавшего укрытие

Правоохранительные органы выяснили, кто изрисовал сооружение из бетонных блоков на улице Конева. Публикацию о случившемся полицейские обнаружили в Сети, отметили в региональном УМВД. При этом изрисован был и автобус, но его владелец к правоохранителям не обращался.

Укрытие на остановке по улице Конева разрисовал 17-летний житель Белгородского района. Сделал он это из баллончика с краской. Случившееся сняли на видео и опубликовали в интернете.

Всего на видеозаписи оказались шестеро парней в возрасте от 16 лет до 21 года. Их личности установили сотрудники правоохранительных органов.

Помимо укрытия, изрисован был и автобус. Однако прибывшие на место происшествия полицейские транспорт не обнаружили. Водитель с заявлением не обращался.

Административный материал по статье 6.20 закона Белгородской области составили в отношении парня, который нанёс надписи на сооружение из бетонных блоков. Против его родителей составили административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание.

Ранее белгородец уже попадал в поле зрения полицейских за совершение аналогичных нарушений. Его поставили на профилактический учёт. К административной ответственности привлекался не только подросток, но и его родители.

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