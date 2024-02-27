Виноват оказался подросток: полиция выяснила, кто испортил укрытие в Белгороде

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Укрытие на остановке по улице Конева разрисовал 17-летний житель Белгородского района. Сделал он это из баллончика с краской. Случившееся сняли на видео и опубликовали в интернете.
Всего на видеозаписи оказались шестеро парней в возрасте от 16 лет до 21 года. Их личности установили сотрудники правоохранительных органов.
Помимо укрытия, изрисован был и автобус. Однако прибывшие на место происшествия полицейские транспорт не обнаружили. Водитель с заявлением не обращался.
Административный материал по статье 6.20 закона Белгородской области составили в отношении парня, который нанёс надписи на сооружение из бетонных блоков. Против его родителей составили административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание.
Ранее белгородец уже попадал в поле зрения полицейских за совершение аналогичных нарушений. Его поставили на профилактический учёт. К административной ответственности привлекался не только подросток, но и его родители.