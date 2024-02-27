Виноват оказался подросток: полиция выяснила, кто испортил укрытие в Белгороде

В Белгороде нашли подростка, изрисовавшего укрытие

Правоохранительные органы выяснили, кто изрисовал сооружение из бетонных блоков на улице Конева. Публикацию о случившемся полицейские обнаружили в Сети, отметили в региональном УМВД. При этом изрисован был и автобус, но его владелец к правоохранителям не обращался.