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В РЭО поделились планами на строительство комплекса обработки ТКО в Мордовии

В РЭО поделились планами на строительство комплекса обработки ТКО в Мордовии

27 февраля 2024, 19:01
Фото: reo.ru
Современный мусоросортировочный комплекс с ежегодной возможностью обработки 180 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) будет сдан в эксплуатацию к концу 2024 года в Лямбирском районе Мордовии. Планируется, что через данный комплекс будет проходить около 75% всех ТКО, создаваемых в регионе.

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил о важности развития инфраструктуры по обращению с отходами для региона и поделился деталями инвестиционного проекта.

В частности, он напомнил, что проект по созданию мусоросортировочного комплекса в Лямбирском районе Мордовии осуществляют в рамках концессионного соглашения. Механизм государственно-частного партнерства обеспечивает поддержку региональным проектам. Данный объект строится с использованием субсидии в размере 1,2 миллиарда рублей. По словам Буцаева, до конца года комплекс начнет работу и сможет покрывать нужды в обработке около 75% ТКО, образующихся в Мордовии. Это существенно продвинет регион к достижению показателей федерального проекта «Комплексная система ТКО» национального проекта «Экология», сообщил Денис Буцаев. Об этом информирует gorod55.

Современное оборудование, которое будет работать на предприятии, обеспечит автоматическое разделение органических и неорганических отходов.

Общая стоимость проекта согласно положительному заключению государственной экспертизы составляет 1,8 миллиарда рублей с учетом НДС. В июне 2023 года региону выделили субсидию из федерального бюджета на строительство объекта обработки в рамках Правил № 1222 в размере 1,2 миллиарда рублей.

Замгендиректора по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что, помимо комплекса в Лямбирском районе, в Мордовии запланировано появление объектов в Зубово-Полянском и Краснослободском районах. Создание трех комплексов даст республике возможность реализации целевых показателей экономики замкнутого цикла уже в 2024 году. Общая мощность объектов составит 240 тысяч тонн в год, подытожил Королев.

В роли концессионера в рамках соглашения о создании трех объектов выступило ООО «Мордовский экологический оператор». Концессию заключили 21 ноября 2022 года. Строительство комплекса в Лямбирском районе идет с лета 2023 года.

#Общество
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