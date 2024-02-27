В РЭО поделились планами на строительство комплекса обработки ТКО в Мордовии

В частности, он напомнил, что проект по созданию мусоросортировочного комплекса в Лямбирском районе Мордовии осуществляют в рамках концессионного соглашения. Механизм государственно-частного партнерства обеспечивает поддержку региональным проектам. Данный объект строится с использованием субсидии в размере 1,2 миллиарда рублей. По словам Буцаева, до конца года комплекс начнет работу и сможет покрывать нужды в обработке около 75% ТКО, образующихся в Мордовии. Это существенно продвинет регион к достижению показателей федерального проекта «Комплексная система ТКО» национального проекта «Экология», сообщил Денис Буцаев. Об этом информирует gorod55.