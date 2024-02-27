В РЭО поделились планами на строительство комплекса обработки ТКО в Мордовии

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
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Updated Сегодня, 19:01
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил о важности развития инфраструктуры по обращению с отходами для региона и поделился деталями инвестиционного проекта.
В частности, он напомнил, что проект по созданию мусоросортировочного комплекса в Лямбирском районе Мордовии осуществляют в рамках концессионного соглашения. Механизм государственно-частного партнерства обеспечивает поддержку региональным проектам. Данный объект строится с использованием субсидии в размере 1,2 миллиарда рублей. По словам Буцаева, до конца года комплекс начнет работу и сможет покрывать нужды в обработке около 75% ТКО, образующихся в Мордовии. Это существенно продвинет регион к достижению показателей федерального проекта «Комплексная система ТКО» национального проекта «Экология», сообщил Денис Буцаев. Об этом информирует gorod55.
Современное оборудование, которое будет работать на предприятии, обеспечит автоматическое разделение органических и неорганических отходов.
Общая стоимость проекта согласно положительному заключению государственной экспертизы составляет 1,8 миллиарда рублей с учетом НДС. В июне 2023 года региону выделили субсидию из федерального бюджета на строительство объекта обработки в рамках Правил № 1222 в размере 1,2 миллиарда рублей.
Замгендиректора по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что, помимо комплекса в Лямбирском районе, в Мордовии запланировано появление объектов в Зубово-Полянском и Краснослободском районах. Создание трех комплексов даст республике возможность реализации целевых показателей экономики замкнутого цикла уже в 2024 году. Общая мощность объектов составит 240 тысяч тонн в год, подытожил Королев.
В роли концессионера в рамках соглашения о создании трех объектов выступило ООО «Мордовский экологический оператор». Концессию заключили 21 ноября 2022 года. Строительство комплекса в Лямбирском районе идет с лета 2023 года.