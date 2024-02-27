В мобильном приложении СОГАЗа появился «народный рейтинг» клиник

«Оказание качественной медицинской помощи в сочетании с высокими стандартами клиентского сервиса является приоритетом для СОГАЗа. Публичный рейтинг клиник внутри мобильного приложения удобен клиентам, которые привыкли ориентироваться на отзывы других пользователей при выборе услуги. Кроме того, он является дополнительным мотивирующим и конкурентным фактором для самих медучреждений. Со своей стороны, мы на постоянной основе проводим контроль качества обслуживания в медицинских учреждениях и реагируем на каждый негативный отзыв. Если рейтинг клиники снижается и на нее поступают жалобы от застрахованных, мы в обязательном порядке разбираем эту ситуацию с партнером, обсуждаем возникающие проблемы и способы их исправить», — отметила исполнительный директор СОГАЗа Мария Берлова.