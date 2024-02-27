В белгородском УФСИН отреагировали на слова Сергиенко о двухчасовых прогулках в мороз

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
В ходе сегодняшнего заседания в здании Свердловского райсуда Александр Сергиенко обратился к суду по вопросу содержания в СИЗО. Приводим слова экс-чиновника:
«После прошлого заседания я зашёл в камеру практически в 17:00, а уехал отсюда в 13:00. То есть я практически три часа добирался. Дальше обыски — 5-6 обысков в месяц. Такому ни один обвиняемый или подозреваемый не подвергается. Меня могут забыть на 2-2,5 часа на прогулке в мороз. А потом привести и ничего не сказать».
После публикации к Бел.Ру обратились представители УФСИН по Белгородской области. По их словам, данная информация не соответствует действительности. Так, в компетенцию ведомства не входит доставка в зал суда лиц, содержащихся в СИЗО. Кроме того, прогулки Сергиенко длятся примерно по часу, утверждают в УФСИН.
«Согласно журналу учета прогулок подозреваемых, обвиняемых в СИЗО, продолжительность прогулок подсудимого Сергиенко А.Н. составляет в среднем 1 час 10 минут», — УФСИН по Белгородской области.
Что касается обысков, то, по словам представителей Управления, обыскивать Сергиенко, как и всех находящихся в СИЗО, должны при каждом отъезде в суд и по возвращении. В камеру при этом подсудимые попадает в течение максимум часа после заезда на территорию.
Отдельно в УФСИН отметили, что жалоб на условия содержания в СИЗО от подсудимого и его адвоката к администрации СИЗО не поступало.
Напомним, что судья, выслушав экс-мэра Старого Оскола, порекомендовала стороне защиты написать мотивированное ходатайство с конкретными замечаниям. Подробнее с позицией Сергиенко и его адвокатов можно познакомиться в нашем материале из сала суда.