В Белгороде больше молодых врачей смогут получать подъёмные в 350 тысяч рублей

По новому проекту её получить смогут и те, кто ранее занимал должности врача общей практики, врача-терапевта и участкового на условиях неполного рабочего времени, и те, кто проходил обучение в ординатуре по специальности педиатрия, терапия и общая врачебная практика, а также замещал должности среднего медицинского персонала либо числился врачом-стажёром. Об этом на собрании горсовета Белгорода рассказал Олег Головченко, член комиссии по соцполитике и развитию солидарного общества. Идею поддержали депутаты.