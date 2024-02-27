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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Врачи

В Белгороде больше молодых врачей смогут получать подъёмные в 350 тысяч рублей

27 февраля 2024, 16:02
Фото: 1MI
Врачи
С целью улучшения социальной поддержки, получать дополнительные выплаты для медработников в размере 350 тысяч рублей при устройстве на работу в государственные медучреждения смогут получать и студенты-медики. В том числе оказывавшие помощь в больницах во время пандемии.

Для белгородских врачей изменят меры социальной поддержки, которые принимали ещё в 2022 году. При устройстве на работу в государственные медучреждения Белгорода специалисты получали 350 тыс рублей. Такое право имеют впервые трудоустроенные работники, пришедшие либо после получения образования, либо после работы в другом муниципалитете.

Как сообщили, поводом для разработки нового проекта стало обращение главного врача областной детской больницы Ирины Кизиловой. Многие студенты-медики в ковидный период совмещали учёбу и помощь в больницах города. Как оказалось, при устройстве на работу в должности врачей они уже не могли получить эту социальную поддержку.

По новому проекту её получить смогут и те, кто ранее занимал должности врача общей практики, врача-терапевта и участкового на условиях неполного рабочего времени, и те, кто проходил обучение в ординатуре по специальности педиатрия, терапия и общая врачебная практика, а также замещал должности среднего медицинского персонала либо числился врачом-стажёром. Об этом на собрании горсовета Белгорода рассказал Олег Головченко, член комиссии по соцполитике и развитию солидарного общества. Идею поддержали депутаты.

Напомним, что ещё в ноябре в регионе состоялась встреча по кадровым вопросам. В ней приняли участие Андрей Иконников, министр здравоохранения, и руководители медицинских организаций. Группы также выдвинули несколько вариантов помощи медработникам. Это и предложение о предоставлении жилья и льготных кредитов для приобретения недвижимости, создание детских садов, разработку дополнительных программ для профессионального роста.

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