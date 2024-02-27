УКС заплатит 200 тысяч рублей штрафа за плохое состояние дорог

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Прокуратура совместно со специалистом ГИБДД проверила автомобильные дороги в Старооскольском горокруге на соответствие требованиям. Установлено, что дороги содержатся в ненадлежащем состоянии — на участках имеются выбоины и повреждения, которые затрудняют путь водителям и пешеходам, что способствуют возникновению ДТП.
В отношении юридического лица — МКУ «Управление капитального строительства» Старооскольского округа — заведено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ). Виновному юрлицу суд назначил штраф в размере 200 тыс. рублей. Вступило ли решение в законную силу, не сообщается.
Состоянием дорог недовольны не только в Старом Осколе, но и в Белгороде. Водители массово жалуются на ямы на городских дорогах. У одного из местных жителей на трассе из-за выбоины оторвалось колесо на авто.