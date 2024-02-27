Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 10:35

Published 27 февраля, 10:35

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

СОГАЗ стал официальным страховщиком «Игр Будущего»

27 февраля 2024, 10:35
Реклама. Реклама АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749 . erid: LjN8KKkCV
СОГАЗ застраховал участников и оборудование фиджитал-турнира «Игры Будущего».

Жизнь и здоровье спортсменов и волонтеров Международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал «Игры Будущего» застрахованы на период проведения мероприятия. Страховая программа предусматривает выплату в случае непредвиденных травм и несчастных случаев на площадке.

Также по договору застрахована ответственность перед третьими лицами при использовании спортивного оборудования.

«Игры Будущего» — зрелищное спортивное шоу нового формата, которое объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях. Турнир проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2000 лучших спортсменов и киберспортсменов со всего мира. Общий призовой фонд турнира — более $10 млн.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

Подпишитесь
Зотов решил уйти на пенсию? Появилась новая версия о споре бизнесмена с «Русагро»
Сегодня, 07:54
Сельская ипотека под 0,1% в приграничье: действует ли она в Белгородской области?
Сегодня, 07:39
В минсельхозе ответили на просьбу прокомментировать спор «АБ» с «Русагро»
Сегодня, 09:06
Дома, теплица, КамАЗ: что известно о разрушениях после атак ВСУ на Белгородчину?
Сегодня, 09:31
11,6 миллиона родственнице: Глазкрицкий — о взятке Сергиенко за недостроенный ТЦ
Сегодня, 06:39
«Всё враньё». Директор школы Белгорода — о закрашивании радуги на игрушке-единороге
Сегодня, 06:55