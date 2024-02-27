СОГАЗ стал официальным страховщиком «Игр Будущего»

«Игры Будущего» — зрелищное спортивное шоу нового формата, которое объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях. Турнир проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2000 лучших спортсменов и киберспортсменов со всего мира. Общий призовой фонд турнира — более $10 млн.