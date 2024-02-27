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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Telegram

Снова сбой: в России «сломался» Telegram?

27 февраля 2024, 09:58
Фото: 1MI
Telegram

Пользователи Telegram сообщают о масштабном сбое

Не получается отправить сообщения и просмотреть каналы. Причём проблемы встречаются как с приложениями на мобильных устройствах, так и в десктопных версиях. Со сбоями столкнулись и белгородцы.

27 февраля пользователи Telegram столкнулись с проблемами. О сбоях сообщают жители разных регионов страны. С проблемами столкнулись в том числе белгородцы.

У пользователей не получается отправить сообщения, просмотреть новости на каналах. Проблемы наблюдаются и с загрузкой файлов. Причём со сбоями работает как мобильное приложение, так и десктопная версия.

ТАСС со ссылкой на «Сбой.рф» пишет, что число жалоб на работу мессенджера превысило 5,7 тыс. Однако проверить эту информацию не получилось: сервис на момент написания заметки тоже не работал.

Напомним, что 30 января россияне столкнулись с массовым сбоем в работе интернета.

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#Общество#Telegram#Сбой
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