Снова сбой: в России «сломался» Telegram?

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
27 февраля пользователи Telegram столкнулись с проблемами. О сбоях сообщают жители разных регионов страны. С проблемами столкнулись в том числе белгородцы.
У пользователей не получается отправить сообщения, просмотреть новости на каналах. Проблемы наблюдаются и с загрузкой файлов. Причём со сбоями работает как мобильное приложение, так и десктопная версия.
ТАСС со ссылкой на «Сбой.рф» пишет, что число жалоб на работу мессенджера превысило 5,7 тыс. Однако проверить эту информацию не получилось: сервис на момент написания заметки тоже не работал.
Напомним, что 30 января россияне столкнулись с массовым сбоем в работе интернета.