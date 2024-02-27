Проект строительства детской поликлиники в Белгороде подкорректируют за 11,4 млн

Согласно техническому решению, в вестибюле поликлиники оборудуют крытую колясочную на 40 мест, гардероб, открытую регистратуру на четыре места, игровую зону с мягким покрытием и набором детской мебели и игрушек, стойку регистратора. В отделении неотложной помощи разместят кабинеты врачей, кабинет забора анализов.