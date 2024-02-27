Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

На детскую поликлинику в Белгороде уйдёт ещё 11,4 млн рублей

Проект строительства детской поликлиники в Белгороде подкорректируют за 11,4 млн

27 февраля 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney

На детскую поликлинику в Белгороде уйдёт ещё 11,4 млн рублей

Управление капитального строительства области ищет подрядчика, который внесёт корректировки в проектно-сметную документацию. Работы должны быть выполнены до 1 мая, следует из документов госзакупки.

В Белгороде продолжаются работы по строительству детской поликлиники № 3. Региональное управление капитального строительства ищет подрядчика, который откорректирует проектно-сметную документацию. Начальная цена контракта составляет 11 млн 417 тыс. 970 рублей. Внести изменения подрядчик должен до 1 мая текущего года. Исполнителя контракта выберут 5 марта.

Подрядчику предстоит откорректировать схему планировочной части земельного участка в разделе сводного плана инженерных сетей, откорректировать наружную отделку фасада (необходимо предусмотреть наружную подсветку фасада). Помимо этого, необходимо откорректировать подземную часть с учётом изменения точек ввода инженерных сетей, размер витражей и окон, внутреннюю отделку.

Согласно техническому решению, в вестибюле поликлиники оборудуют крытую колясочную на 40 мест, гардероб, открытую регистратуру на четыре места, игровую зону с мягким покрытием и набором детской мебели и игрушек, стойку регистратора. В отделении неотложной помощи разместят кабинеты врачей, кабинет забора анализов.

Также известно, что в поликлинике будет отделение функциональной диагностики, отделение лучевой диагностики, консультативно-диагностическое отделение, отделение медицинской реабилитации, административный блок, хозблок, педиатрия, травматология, а также стоматологическое отделение.

Напомним, что строительство поликлиники планируется на проспекте Богдана Хмельницкого 135а. На участке уже вырыли большой котлован.

В Белгороде определились с местом строительства детской поликлиники №3
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде определились с местом строительства детской поликлиники №3Детскую поликлинику №3 построят на проспекте Богдана ХмельницкогоВ Белгороде собираются капитально отремонтировать поликлинику № 1
#Город#Медицина#Госзакупки#Новости Белгорода#Касается каждого#Поликлиника#Белгород#Алина Харина#Детская поликлиника#Корректировки
Подпишитесь
Что грохотало в небе над Белгородской областью?
Сегодня, 10:16
На каких именно коррупционных нарушениях попались 23 белгородских чиновника?
Сегодня, 07:33
Фонтаны фекалий «украсили» Новую жизнь в Белгороде
Сегодня, 09:24
На большом экране: послание Путина покажут в кинотеатре под Белгородом
Сегодня, 10:08
От убытка в 600 млн до прибыли в 2,5 млрд: интересные цифры в отчёте «Славянки»
Сегодня, 07:25
Как себя чувствуют раненные при обстрелах Белгородской области 26 февраля?
Сегодня, 09:48