Проект строительства детской поликлиники в Белгороде подкорректируют за 11,4 млн

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В Белгороде продолжаются работы по строительству детской поликлиники № 3. Региональное управление капитального строительства ищет подрядчика, который откорректирует проектно-сметную документацию. Начальная цена контракта составляет 11 млн 417 тыс. 970 рублей. Внести изменения подрядчик должен до 1 мая текущего года. Исполнителя контракта выберут 5 марта.
Подрядчику предстоит откорректировать схему планировочной части земельного участка в разделе сводного плана инженерных сетей, откорректировать наружную отделку фасада (необходимо предусмотреть наружную подсветку фасада). Помимо этого, необходимо откорректировать подземную часть с учётом изменения точек ввода инженерных сетей, размер витражей и окон, внутреннюю отделку.
Согласно техническому решению, в вестибюле поликлиники оборудуют крытую колясочную на 40 мест, гардероб, открытую регистратуру на четыре места, игровую зону с мягким покрытием и набором детской мебели и игрушек, стойку регистратора. В отделении неотложной помощи разместят кабинеты врачей, кабинет забора анализов.
Также известно, что в поликлинике будет отделение функциональной диагностики, отделение лучевой диагностики, консультативно-диагностическое отделение, отделение медицинской реабилитации, административный блок, хозблок, педиатрия, травматология, а также стоматологическое отделение.
Напомним, что строительство поликлиники планируется на проспекте Богдана Хмельницкого 135а. На участке уже вырыли большой котлован.