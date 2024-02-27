Представители России и Бахрейна заключили договор о сотрудничестве

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
По итогам встречи был достигнут целый ряд договоренностей.
Одной из них стало соглашение о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и компанией Albayan Media Group. Стороны условились развивать взаимную интеграцию конгрессно-выставочных отраслей, а также продвигать другие российско-бахрейнские бизнес-инициативы, пишет 56orb.ru.
Согласно заявлению Антона Кобякова, в основе долгосрочных отношений всегда лежит взаимное уважение к национальным ценностям и понимание равных прав участвующих в диалоге сторон. Он добавил, что результат этого — проведенные международные мероприятия самой разной направленности, от культурных до больших бизнес-событий. Соглашение о сотрудничестве в сфере организации бизнес-мероприятий и взаимном продвижении культурных и гуманитарных ценностей России и Бахрейна, безусловно, будет также способствовать профессиональному обсуждению вопросов в приоритетных сферах взаимодействия двух стран.
В рамках подписанного документа уже в текущем году правительственная делегация Королевства Бахрейн посетит Петербургский международный экономический форум, который пройдет в период с 5 по 8 июня. А на сентябрь 2024 года запланирован визит представителей Бахрейна на международный форум «Эко Алтай. Нить природы».
Акцент в предстоящей совместной работе стороны намерены сделать на продвижении двусторонних проектов в сфере туризма. В ходе ПМЭФ особое внимание будет уделено вопросам продовольственной безопасности. На декабрь 2024 года запланирован визит российской бизнес-миссии в Манаму на деловой форум.
Особое внимание будет уделено координации взаимодействия бизнес-структур двух государств. Для этого на базе Фонда Росконгресс планируется создание проектного офиса. Его цель — консалтинговое сопровождение совместных торгово-экономических инициатив и работы бизнес-миссий на полях мероприятий фонда. Традиционным информационным партнером ПМЭФ-2024 выступает медиахолдинг 1MI.