Представители России и Бахрейна заключили договор о сотрудничестве

Согласно заявлению Антона Кобякова, в основе долгосрочных отношений всегда лежит взаимное уважение к национальным ценностям и понимание равных прав участвующих в диалоге сторон. Он добавил, что результат этого — проведенные международные мероприятия самой разной направленности, от культурных до больших бизнес-событий. Соглашение о сотрудничестве в сфере организации бизнес-мероприятий и взаимном продвижении культурных и гуманитарных ценностей России и Бахрейна, безусловно, будет также способствовать профессиональному обсуждению вопросов в приоритетных сферах взаимодействия двух стран.