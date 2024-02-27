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Published Сегодня, 09:16

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Updated Сегодня, 09:18

Наркопритон в доме в Таврово

Полицейские под Белгородом накрыли наркопритон: фото

27 февраля 2024, 09:16
Фото: УМВД России по Белгородской области
Наркопритон в доме в Таврово

Белгородец попал под уголовное дело за организацию наркопритона в доме

Мужчина неоднократно предоставлял своё жилище знакомым для употребления запрещённых веществ. Деятельность наркопритона пресекли полицейские, сообщает УМВД России по Белгородской области.

45-летний мужчина организовал в своём доме в Таврово наркопритон. Отметим, что ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

В последний раз сотрудники уголовного розыска застали в гостях у подозреваемого четырёх человек, которые, как и хозяин дома, находились в состоянии наркотического опьянения. В доме полицейские нашли приспособления для употребления запрещённых веществ.

Хозяин дома попал под уголовное дело за организацию наркопритона (ч. 1 ст. 232 УК РФ). Мужчине грозит наказание в виде четырёх лет лишения свободы.

Помимо этого, в отношении собственника жилья и его гостей составлены административные материале за немедицинское потребление наркотических средств (ст. 6.9 КоАП РФ).

Напомним, что два года назад в посёлке Северном 40-летний местный житель также содержал наркопритон. Мужчина приводил в квартиру людей для употребления запрещённых веществ.

Наркопритон в доме в ТавровоНаркопритон в доме в Таврово
наркопритон в доме в Тавровонаркопритон в доме в Таврово
наркопритон в доме в Тавровонаркопритон в доме в Таврово
Наркопритон в доме в Таврово
Фото: УМВД России по Белгородской области
Под Белгородом нашли наркопритон рецидивиста
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Таврово#Новости Белгорода#Наркопритон#Белгород#Алина Харина#Запрещённые вещества
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