Полицейские под Белгородом накрыли наркопритон: фото

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
45-летний мужчина организовал в своём доме в Таврово наркопритон. Отметим, что ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков.
В последний раз сотрудники уголовного розыска застали в гостях у подозреваемого четырёх человек, которые, как и хозяин дома, находились в состоянии наркотического опьянения. В доме полицейские нашли приспособления для употребления запрещённых веществ.
Хозяин дома попал под уголовное дело за организацию наркопритона (ч. 1 ст. 232 УК РФ). Мужчине грозит наказание в виде четырёх лет лишения свободы.
Помимо этого, в отношении собственника жилья и его гостей составлены административные материале за немедицинское потребление наркотических средств (ст. 6.9 КоАП РФ).
Напомним, что два года назад в посёлке Северном 40-летний местный житель также содержал наркопритон. Мужчина приводил в квартиру людей для употребления запрещённых веществ.