Пограничники предупредили о важных изменениях с 1 марта

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Пограничное УФСБ России по Белгородской и Воронежской области сообщает жителям, что, согласно указу президента, у несовершеннолетних детей должен быть при себе документ о гражданстве Российской Федерации.
С 1 марта 2024 года пропускать через государственную границу будут только тех несовершеннолетних, которые предоставят свидетельство о рождении и документы, подтверждающие российское гражданство. В число таких документов входят: