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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Ребёнок

Пограничники предупредили о важных изменениях с 1 марта

27 февраля 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney
Ребёнок

В Белгородскую область пустят только тех детей, у которых есть гражданство РФ

В погрануправлении ФСБ объяснили такое нововведение новым положением в указе президента. Оно утверждает перечень документов, удостоверяющих наличие у ребёнка до 14 лет гражданства РФ.
Сюжет
Граница

Пограничное УФСБ России по Белгородской и Воронежской области сообщает жителям, что, согласно указу президента, у несовершеннолетних детей должен быть при себе документ о гражданстве Российской Федерации.

С 1 марта 2024 года пропускать через государственную границу будут только тех несовершеннолетних, которые предоставят свидетельство о рождении и документы, подтверждающие российское гражданство. В число таких документов входят:

  • свидетельство о приобретении российского гражданства по рождению;
  • отметка и печать в свидетельстве о рождении, проставленные должностным лицом органа, отвечающего за гражданство;
  • документ, выданный полномочным органом иностранного государства с переводом на русский язык, в котором есть отметка о наличии российского гражданства;
  • паспорт гражданина РФ со сведениями о детях.
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#Общество#Белгородская область#Граница#Пограничники#Несовершеннолетние#Белгород#Александра Склярова
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