Перечень террористов и экстремистов пополнился ещё одним белгородцем

Всего в списке террористов и экстремистов насчитывается 35 жителей Белгородской области. Как минимум 16 из них — жители Белгорода. Также в списке есть жители Старого Оскола, Губкина, Шебекинского горокруга, Валуек, Волоконовского, Прохоровского и Ракитянского районов. Добавим, что самым молодым в этом перечне стал 18-летний житель Старого Оскола.