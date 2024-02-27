Перечень террористов и экстремистов пополнился ещё одним белгородцем

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:01
Список террористов и экстремистов в России по состоянию на 27 февраля пополнился ещё на 27 человек. В их числе — 32-летний житель Нового Оскола Белгородской области.
Всего в списке террористов и экстремистов насчитывается 35 жителей Белгородской области. Как минимум 16 из них — жители Белгорода. Также в списке есть жители Старого Оскола, Губкина, Шебекинского горокруга, Валуек, Волоконовского, Прохоровского и Ракитянского районов. Добавим, что самым молодым в этом перечне стал 18-летний житель Старого Оскола.
Напомним, в декабре в список террористов и экстремистов включили жителя села Ржавец Шебекинского округа. В списке он числится с 12 декабря.