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Posted 27 февраля 2024, 11:34

Published 27 февраля 2024, 11:34

Modified 27 февраля 2024, 11:36

Updated 27 февраля 2024, 11:36

Пенсионерка

Пенсионерка по указанию аферистов продала двухкомнатную квартиру за 3,5 млн рублей

27 февраля 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney. Пенсионерка

Мошенники заставили пожилую белгородку продать квартиру и похитили её деньги

Сюжет
Уголовное дело
Аферисты убедили пожилую белгородку продать свою квартиру и обманным путём похитили у неё 3,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Подробностями поделились в региональном УМВД.

81-летняя жительница Белгорода лишилась своей квартиры из-за того, что поверила мошенникам. Они убедили потерпевшую продать жильё и похитили деньги. Белгородка обратилась в полицию.

Правоохранителям пенсионерка рассказала, что злоумышленники звонили ей в период со 2 по 17 февраля. Аферисты заявили ей, что её квартиру якобы пытаются продать. Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов пообещали помочь ей оставить жильё в собственности. Они сообщили, что перепродадут квартиру, а потом якобы выкупят её обратно.

По данным полиции, преступники самостоятельно нашли риелтора, которая помогла продать квартиру потерпевшей за 3,5 млн рублей. Эти деньги пенсионерка по настоянию аферистов передала неизвестному лицу.

В УМВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, ранее белгородец перевёл мошенникам 3,5 млн рублей в надежде заработать на инвестициях. Большую часть этих денег потерпевший взял в кредит.

Белгородец перевёл мошенникам 3,5 млн рублей при попытке заработать на «инвестициях»
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