«Одно делаем, другое ломаем»: при строительстве IT-школы испортили тротуар

Жительницу Белгорода возмутило состояние Пушкинской аллеи, которую испортили, по её словам, из-за строительства школы программирования в здании бывшего клуба «Форум». Она отметила, что в плохом состоянии находится часть аллеи со стороны въезда к памятнику князю Владимиру.