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Тротуар Пушкинской аллеи

«Одно делаем, другое ломаем»: при строительстве IT-школы испортили тротуар

27 февраля 2024, 14:44
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Тротуар Пушкинской аллеи

Рядом с новой школой программирования в Белгороде испортили тротуар

В ходе ремонтных работ рядом с новой школой программирования, которую разместят в бывшем клубе «Форум», испортили тротуар. Фотографии в подтверждение прислала белгородка. В городской администрации пообещали исправить проблему до 1 мая.

Жительницу Белгорода возмутило состояние Пушкинской аллеи, которую испортили, по её словам, из-за строительства школы программирования в здании бывшего клуба «Форум». Она отметила, что в плохом состоянии находится часть аллеи со стороны въезда к памятнику князю Владимиру.

Девушка также прислала фотографии, на которых видно, что весь тротуар находится в земле и песке, в некоторых местах валяются ветки.

На обращение отреагировали в городской администрации.

В соответствии с требованиями двухстороннего соглашения между администрацией города Белгорода и ООО «Славянстрой» (о порядке и условиях восстановления нарушенного благоустройства), работы по восстановлению нарушенного благоустройства будут выполнены в срок до 01.05.2024 года в полном объёме за счёт средств подрядной организации.
мэрия Белгорода
Тротуар Пушкинской аллеиТротуар Пушкинской аллеи
Тротуар Пушкинской аллеиТротуар Пушкинской аллеи
Тротуар Пушкинской аллеи
Фото: страница Вячеслава Гладкова
На месте бывшего клуба «Форум» семьи Фуглаевых появляется школа программирования
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#Город#Белгородская область#Ремонт#Школа#Новости Белгорода#Тротуар#Белгород#Пушкинская аллея#Александра Склярова
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