«Одно делаем, другое ломаем»: при строительстве IT-школы испортили тротуар

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Жительницу Белгорода возмутило состояние Пушкинской аллеи, которую испортили, по её словам, из-за строительства школы программирования в здании бывшего клуба «Форум». Она отметила, что в плохом состоянии находится часть аллеи со стороны въезда к памятнику князю Владимиру.
Девушка также прислала фотографии, на которых видно, что весь тротуар находится в земле и песке, в некоторых местах валяются ветки.
На обращение отреагировали в городской администрации.
В соответствии с требованиями двухстороннего соглашения между администрацией города Белгорода и ООО «Славянстрой» (о порядке и условиях восстановления нарушенного благоустройства), работы по восстановлению нарушенного благоустройства будут выполнены в срок до 01.05.2024 года в полном объёме за счёт средств подрядной организации.
мэрия Белгорода