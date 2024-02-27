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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Мужчины Белгорода чаще женщин пользуются цифровым технологиями

Мужчины Белгорода чаще женщин пользуются цифровым технологиями

27 февраля 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney
Доля звонков с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE) в регионе увеличилась до 50%. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав голосовой трафик, проходящий через сеть LTE.
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Apple

Технология VoLTE позволяет одновременно говорить по телефону и серфить в интернете. Дозвон происходит практически мгновенно, собеседника слышно четче, а звучание более естественное.

Для использования технологии достаточно включить VoLTE в настройках своего смартфона, если она не активировалась автоматически.

За год объём звонков в 4G в Белгородской области увеличился на 11%. В начале 2024 года трафик VoLTE составил почти 50% от всего голосового потока данных в сети оператора. Мужчины пользовались цифровыми звонками чаще и общались в сетях четвертого поколения на 16% больше, чем женщины.

Популярность цифровых звонков растет благодаря большому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию VoLTE. Наиболее востребованными у белгородцев в этом году стали модели марки Realme, в то время, как год назад это были смартфоны Apple и Samsung.

«Наши абоненты проявляют все больший интерес к современным сервисам и технологиям и предъявляют повышенные требования к качеству мобильной связи. Чтобы удовлетворить запрос жителей и идти в ногу со временем, мы развиваем инфраструктуру связи. В прошлом году мы модернизировали более 40 телеком-объектов, а с начала этого года обеспечили высококачественными услугами связи 45 населённых пунктов», — говорит директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.

#Общество#Белгородская область#Мужчины#Белгород#Смартфон#Качество связи#Цифровые технологии#Apple#VoLTE#Артем Черненко#Samsung#Населённые пункты
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