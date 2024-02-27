Мужчины Белгорода чаще женщин пользуются цифровым технологиями

«Наши абоненты проявляют все больший интерес к современным сервисам и технологиям и предъявляют повышенные требования к качеству мобильной связи. Чтобы удовлетворить запрос жителей и идти в ногу со временем, мы развиваем инфраструктуру связи. В прошлом году мы модернизировали более 40 телеком-объектов, а с начала этого года обеспечили высококачественными услугами связи 45 населённых пунктов», — говорит директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.