Чего ждут? В Белгородской области продают защищённые авторским правом игрушки «Ждуна»

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
Несмотря на название латинскими буквами, CDLand Contact — московская компания. В 2017 году фирма заключила лицензионный договор с создателем «Ждуна» — художницей Маргрит ван Бреворт из Нидерландов. После этого «москвичи» стали массово требовать с невнимательных предпринимателей деньги за использование изображения в коммерческих целях.
Арбитражный суд Белгородской области рассмотрел шесть дел, истцом в которых выступает «Си Ди Лэнд контакт». Все они касаются использования изображения «Ждуна», а последнее дело рассматривали в 2021 году.
Пять из шести исков полностью удовлетворены. С белгородских предпринимателей по решению суда взимали от 10 тыс. до 50 тыс. рублей за нарушение авторских прав. В одном случае представители ООО «Геотехноизыскания» сами пошли навстречу и предложили мировое соглашение. Суд определил тогда заплатить владельцам лицензии на «Ждуна» 10 тыс. рублей.
С тех пор дела «Ждуна» суд больше не рассматривал. Вероятно, дело в том, что в 2022 году началась СВО, а договор с нидерландской художницей расторгли. Но в открытых данных есть указание на то, что сейчас CDLand Contact обладает одним товарным знаком «Ждун». Иными словами, пользоваться изображением Homunculus loxodontus (это тот же «Ждун», но на латыни) всё ещё нельзя.
Тем не менее, в Белгороде мягкие игрушки с серым каплеобразным существом всё ещё продают. Найти объявления можно на специальных сайтах:
Продают при этом как частные лица, так и юридические. Законно ли это с точки зрения авторского права? Возможно, нет. Впрочем, в Белгородской области «Ждуну» остаётся только ждать — не до него сейчас.