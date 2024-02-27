Чего ждут? В Белгородской области продают защищённые авторским правом игрушки «Ждуна»

С тех пор дела «Ждуна» суд больше не рассматривал. Вероятно, дело в том, что в 2022 году началась СВО, а договор с нидерландской художницей расторгли. Но в открытых данных есть указание на то, что сейчас CDLand Contact обладает одним товарным знаком «Ждун». Иными словами, пользоваться изображением Homunculus loxodontus (это тот же «Ждун», но на латыни) всё ещё нельзя.