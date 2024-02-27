Боксёр Кудряшов проведёт бой с американцем Севейджа в белгородском Губкине

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
2 марта в Губкине состоится бой российского боксёра Дмитрия Кудряшова против американца Деандре Севейджа. Также сообщается, что в карде выступит призёр чемпионата мира Максим Бабанин.
В активе американца четыре победы и ни одного поражения. Кудряшов же одержал 26 побед, также на его счету шесть поражений.
Ранее в Белгород из Саудовской Аравии вернулся боец Вадим Немков. Немков в минувшие выходные провёл свой первый бой в тяжёлом весе. Белгородец одержал победу и посвятил её Белгороду. Пояс победителя Вадиму Немкову вручал боксёр Майк Тайсон. В планах у белгородца — восстановление и тренировки.