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Бокс

Боксёр Кудряшов проведёт бой с американцем Севейджа в белгородском Губкине

27 февраля 2024, 15:48
Фото: 1MI
Бокс
Турнир состоится 2 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов. В активе Кудряшова 26 побед, у Севейджа — четыре.

2 марта в Губкине состоится бой российского боксёра Дмитрия Кудряшова против американца Деандре Севейджа. Также сообщается, что в карде выступит призёр чемпионата мира Максим Бабанин.

В активе американца четыре победы и ни одного поражения. Кудряшов же одержал 26 побед, также на его счету шесть поражений.

Ранее в Белгород из Саудовской Аравии вернулся боец Вадим Немков. Немков в минувшие выходные провёл свой первый бой в тяжёлом весе. Белгородец одержал победу и посвятил её Белгороду. Пояс победителя Вадиму Немкову вручал боксёр Майк Тайсон. В планах у белгородца — восстановление и тренировки.

Немков вернулся в Белгород после первой победы в тяжёлом весе в Саудовской Аравии
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#Белгородская область#Спорт#Губкин#Бой#Турнир#Белгород#Алина Харина#Боксёр
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