Белгородцы за год лишились 30 квартир из-за долгов

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
По итогам 2023 года в Белгородской области количество жилой недвижимости, которую продали на торгах в рамках исполнительных производств, увеличилось на 131%. За год продано 30 квартир. Для сравнения: в 2022-м на торгах реализовали только 13 квартир.
В Центральном Черноземье такая ситуация наблюдается не только в Белгородской области. Рост продаж жилой недвижимости из-за долгов также зафиксирован в Тамбовской области, где за год продали 11 квартир.
В Воронежской и Липецкой области показатель улучшился. В Воронежской области в 2023 году было продано 48 квартир, что на 47% меньше, чем в 2022 году, а в Липецкой области — 13 квартир, на 43% меньше, чем годом ранее.
В Курской области количество реализованных объектов за год не изменилось. В области продали 22 квартиры.