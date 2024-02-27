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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

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Ключи от квартиры

Белгородцы за год лишились 30 квартир из-за долгов

27 февраля 2024, 13:48
Фото: 1MI
Ключи от квартиры

В Белгородской области увеличилось число проданных за долги квартир

За прошлый год количество таких квартир выросло на 131%. Данные приводит РБК со ссылкой на исследование коллекторского агентства.

По итогам 2023 года в Белгородской области количество жилой недвижимости, которую продали на торгах в рамках исполнительных производств, увеличилось на 131%. За год продано 30 квартир. Для сравнения: в 2022-м на торгах реализовали только 13 квартир.

В Центральном Черноземье такая ситуация наблюдается не только в Белгородской области. Рост продаж жилой недвижимости из-за долгов также зафиксирован в Тамбовской области, где за год продали 11 квартир.

В Воронежской и Липецкой области показатель улучшился. В Воронежской области в 2023 году было продано 48 квартир, что на 47% меньше, чем в 2022 году, а в Липецкой области — 13 квартир, на 43% меньше, чем годом ранее.

В Курской области количество реализованных объектов за год не изменилось. В области продали 22 квартиры.

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#Общество#Белгородская область#Долг#Квартиры#Исполнительное производство#Белгород#Алина Харина
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