Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Подростки разрисовали автобус

«Юные художники» испортили укрытие и автобус в Белгороде

26 февраля 2024, 08:30
Фото: Telegram-канал «Белгородский Андеграунд»
Подростки разрисовали автобус

В Белгороде ночью разрисовали укрытие и автобус

Юные белгородцы «украсили» объекты на улице Конева вечером 25 февраля. Фото появились в Сети.
Сюжет
Вандалы

Белгородские подростки разрисовали модульное укрытие и автобус на улице Конева. Сообщается, что произошло это примерно в 22:00 25 февраля.

Ранее в Белгорблагоустройстве призвали местных жителей сообщать о нарушителях, которые загрязняют и разрисовывают убежища. Некоторые горожане оставляют в укрытиях мусор и отходы жизнедеятельности.

Напомним, что ранее вандалы разрисовали свежевыкрашенные стены в подземном переходе на остановке «Стадион». Спустя три недели художества вандалов закрасили. В переходе также установили видеонаблюдение.

Разрисованный автобусРазрисованный автобус
Разрисованное укрытиеРазрисованное укрытие
Разрисованный автобус
Фото: Telegram-канал «Белгородский Андеграунд»
«Неприятно и стыдно»: БГБ обратилось к белгородцам, использующим укрытия как туалеты
Узнать подробнее
Читайте также:
«Неприятно и стыдно»: БГБ обратилось к белгородцам, использующим укрытия как туалетыИзрисованный после ремонта подземный переход в Белгороде привели в порядокВандалы в Белгороде «напали» на светофоры
#Город#Подростки#Вандалы#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Укрытие
Подпишитесь
«Эмираты и шубы жёнам важнее»: бизнес отказывается помогать в ремонте после обстрелов
Сегодня, 07:37
В Белгороде освободился пост главного по платным парковкам
Сегодня, 09:31
Возраст не помеха: сколько детей заключили браки в Белгородской области?
Сегодня, 08:26
Два дома под Белгородом пострадали во время очередной атаки ВСУ с воздуха
Сегодня, 08:38
Военкома отправят в зону СВО после избиения женщины в Белгороде?
Сегодня, 07:58
Белгородская область оказалась в лидерах в Черноземье по количеству выпитого пива
Сегодня, 09:15