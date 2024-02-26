«Юные художники» испортили укрытие и автобус в Белгороде

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Белгородские подростки разрисовали модульное укрытие и автобус на улице Конева. Сообщается, что произошло это примерно в 22:00 25 февраля.
Ранее в Белгорблагоустройстве призвали местных жителей сообщать о нарушителях, которые загрязняют и разрисовывают убежища. Некоторые горожане оставляют в укрытиях мусор и отходы жизнедеятельности.
Напомним, что ранее вандалы разрисовали свежевыкрашенные стены в подземном переходе на остановке «Стадион». Спустя три недели художества вандалов закрасили. В переходе также установили видеонаблюдение.