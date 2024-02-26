В Белгородской области неожиданно похолодает

Ранее Бел.Ру выяснило, какая погода ожидает белгородцев в первые дни марта. Согласно прогнозу, в первую неделю потеплеет до +6…+7 °C. Также ожидается несколько дождливых дней, возможен снег. Некоторые синоптики отмечают, что метеорологическая весна в этом году наступит по календарю.