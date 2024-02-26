В Белгородской области неожиданно похолодает

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Во вторник, 27 февраля, ожидается переменная область, без осадков. Ночью и утром местами гололедица. Из-за этого Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в регионе. Предупреждение действует до 09:00 28 февраля.
Вместе с тем во вторник юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -8…-3 °C. Днём ожидается от -2 °C до +3 °C.
В Белгороде вторник выдастся облачным. В ночь на 27 февраля температура опустится до -5 °C. Днём потеплеет до +1 °C. Осадков не предвидится.
Ранее Бел.Ру выяснило, какая погода ожидает белгородцев в первые дни марта. Согласно прогнозу, в первую неделю потеплеет до +6…+7 °C. Также ожидается несколько дождливых дней, возможен снег. Некоторые синоптики отмечают, что метеорологическая весна в этом году наступит по календарю.