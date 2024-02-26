Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Термометр

В Белгородской области неожиданно похолодает

26 февраля 2024, 12:10
Фото: 1MI
Термометр

Гидрометцентр предупреждает белгородцев о гололедице

Ближайшей ночью похолодает до -8 °C. Однако уже днём во вторник температура изменится на плюсовую. Прогнозом поделились в МЧС по Белгородской области.
Сюжет
Погода

Во вторник, 27 февраля, ожидается переменная область, без осадков. Ночью и утром местами гололедица. Из-за этого Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в регионе. Предупреждение действует до 09:00 28 февраля.

Вместе с тем во вторник юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -8…-3 °C. Днём ожидается от -2 °C до +3 °C.

В Белгороде вторник выдастся облачным. В ночь на 27 февраля температура опустится до -5 °C. Днём потеплеет до +1 °C. Осадков не предвидится.

Ранее Бел.Ру выяснило, какая погода ожидает белгородцев в первые дни марта. Согласно прогнозу, в первую неделю потеплеет до +6…+7 °C. Также ожидается несколько дождливых дней, возможен снег. Некоторые синоптики отмечают, что метеорологическая весна в этом году наступит по календарю.

Когда в Белгородскую область придёт весна?
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда в Белгородскую область придёт весна?Весна в феврале: в Белгороде распускаются первые тюльпаныПредвестники весны: в Белгороде уже пробиваются подснежники
#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Дроны-камикадзе вывели из строя инфраструктурный объект в Белгородской области
Сегодня, 12:38
В Белгороде освободился пост главного по платным парковкам
Сегодня, 09:31
«Вас не смущает натовский супергерой?» Белгородец не оценил образы аниматоров в ТЦ
Сегодня, 12:50
«Эмираты и шубы жёнам важнее»: бизнес отказывается помогать в ремонте после обстрелов
Сегодня, 07:37
Названа сумма ущерба, причинённого белгородским аграриям в результате атак ВСУ
Сегодня, 10:51
Объявлен кастинг тысячи рок-музыкантов
Сегодня, 11:11