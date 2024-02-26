В Белгороде собираются капитально отремонтировать поликлинику № 1

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В Белгороде планируется капитальный ремонт здания городской поликлиники № 1. Сейчас региональный УКС ищет подрядчика, который разработает проект. Исполнитель контракта должен подготовить документацию. Начальная цена контракта составляет 7 млн 600 тыс. 130 рублей. Имя подрядчика станет известно 14 марта.
Проект должны создать в течение 180 дней. В этот срок также входит получение положительного заключения госэкспертизы.
В здании планируются частичный ремонт фасада, замена кровельного покрытия, окон, внутренних и наружных дверей. Помимо этого, реконструируют площадку вывоза ТБО, установят пандусы для маломобильных граждан, отремонтируют отмостки здания и запасные выходы. Кроме того, подрядчик при разработке поэтажных планировочных решений должен будет предусмотреть выполнение требований противопожарной безопасности.
Исполнитель контракта разработает альбом архитектурно-градостроительных решений и сметную документацию.