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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

больница

В Белгороде собираются капитально отремонтировать поликлинику № 1

26 февраля 2024, 13:16
Фото: 1MI
больница

На проект капремонта поликлиники в Белгороде готовы потратить 7,6 млн рублей

Подрядчика ищет управление капитального строительства области. Он должен будет разработать проектную документацию и составить смету. Документы появились на госзакупках.

В Белгороде планируется капитальный ремонт здания городской поликлиники № 1. Сейчас региональный УКС ищет подрядчика, который разработает проект. Исполнитель контракта должен подготовить документацию. Начальная цена контракта составляет 7 млн 600 тыс. 130 рублей. Имя подрядчика станет известно 14 марта.

Проект должны создать в течение 180 дней. В этот срок также входит получение положительного заключения госэкспертизы.

В здании планируются частичный ремонт фасада, замена кровельного покрытия, окон, внутренних и наружных дверей. Помимо этого, реконструируют площадку вывоза ТБО, установят пандусы для маломобильных граждан, отремонтируют отмостки здания и запасные выходы. Кроме того, подрядчик при разработке поэтажных планировочных решений должен будет предусмотреть выполнение требований противопожарной безопасности.

Исполнитель контракта разработает альбом архитектурно-градостроительных решений и сметную документацию.

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#Город#Медицина#Капремонт#Госзакупки#Новости Белгорода#Касается каждого#Поликлиника#Белгород#Алина Харина
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