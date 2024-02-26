В Белгороде собираются капитально отремонтировать поликлинику № 1

В здании планируются частичный ремонт фасада, замена кровельного покрытия, окон, внутренних и наружных дверей. Помимо этого, реконструируют площадку вывоза ТБО, установят пандусы для маломобильных граждан, отремонтируют отмостки здания и запасные выходы. Кроме того, подрядчик при разработке поэтажных планировочных решений должен будет предусмотреть выполнение требований противопожарной безопасности.