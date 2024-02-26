Спектакль со звездой «Сватов» перенесли из-за болезни артиста

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Спектакль «Ты где-то рядом» (12+) перенесли со 2 марта на 28 мая текущего года. Решение связано с болезнью Фёдора Добронравова.
Сообщается, что все ранее купленные билеты действительны. Организаторы приносят белгородцам извинения за доставленные неудобства. Спектакль должен был пройти в студенческом дворце культуры БГТУ.
Напомним, что ранее из-за трагедии в Белгороде 15 февраля драмтеатр перенёс постановку «Горе от ума» (12+). Спектакль запланирован на апрель. 8 февраля театр сообщил о переносе спектакля «Абсолютно счастливые люди» (12+). Причиной также стала атака ВСУ.