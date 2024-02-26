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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Зрительный зал

Спектакль со звездой «Сватов» перенесли из-за болезни артиста

26 февраля 2024, 11:05
Фото: 1MI
Зрительный зал

В Белгороде перенесли спектакль «Ты где-то рядом»

Спектакль 2 марта не состоится. Его перенесли на 28 мая. Все купленные билеты действительны, пишут на страницах БГТУ им. В. Г. Шухова в соцсетях.

Спектакль «Ты где-то рядом» (12+) перенесли со 2 марта на 28 мая текущего года. Решение связано с болезнью Фёдора Добронравова.

Сообщается, что все ранее купленные билеты действительны. Организаторы приносят белгородцам извинения за доставленные неудобства. Спектакль должен был пройти в студенческом дворце культуры БГТУ.

Напомним, что ранее из-за трагедии в Белгороде 15 февраля драмтеатр перенёс постановку «Горе от ума» (12+). Спектакль запланирован на апрель. 8 февраля театр сообщил о переносе спектакля «Абсолютно счастливые люди» (12+). Причиной также стала атака ВСУ.

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Фото: соцсети БГТУ им. В. Г. Шухова.
После атаки ВСУ белгородский драмтеатр отменил спектакль
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#Город#Культура#Болезнь#Спектакль#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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