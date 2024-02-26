Сотрудник стоматологической поликлиники попал под уголовное дело за получение взятки

Как сообщили в УФСБ, сотрудники ведомства обнаружили и пресекли факты противоправных действий со стороны должностного лица ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника Старого Оскола». В ведомстве уточнили, что фигурант причастен к получению взяток от работников учреждения за общее покровительство и продвижение по службе.