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Взятка

Сотрудник стоматологической поликлиники попал под уголовное дело за получение взятки

26 февраля 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney
Взятка

ФСБ нашла получавшего взятки сотрудника стоматполиклиники в Старом Осколе

УФСБ выявило факты получения взяток должностным лицом стоматологической поликлиники. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 12 лет колонии, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Белгородской области возбудили очередное уголовное дело из-за взяток. На этот раз — в Старом Осколе.

Как сообщили в УФСБ, сотрудники ведомства обнаружили и пресекли факты противоправных действий со стороны должностного лица ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника Старого Оскола». В ведомстве уточнили, что фигурант причастен к получению взяток от работников учреждения за общее покровительство и продвижение по службе.

В отношении должностного лица возбудили уголовное дело за получение взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Фигуранту грозит до 12 лет колонии.

Напомним, ранее ФСБ поймала на взятках экс-сотрудников белгородского МЧС. Их приговорили к крупным штрафам и запретили занимать определённые должности.

ФСБ поймала сотрудников белгородского МЧС на взятках
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