Сотрудник стоматологической поликлиники попал под уголовное дело за получение взятки

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В Белгородской области возбудили очередное уголовное дело из-за взяток. На этот раз — в Старом Осколе.
Как сообщили в УФСБ, сотрудники ведомства обнаружили и пресекли факты противоправных действий со стороны должностного лица ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника Старого Оскола». В ведомстве уточнили, что фигурант причастен к получению взяток от работников учреждения за общее покровительство и продвижение по службе.
В отношении должностного лица возбудили уголовное дело за получение взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Фигуранту грозит до 12 лет колонии.
Напомним, ранее ФСБ поймала на взятках экс-сотрудников белгородского МЧС. Их приговорили к крупным штрафам и запретили занимать определённые должности.