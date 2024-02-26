«Скоплений быть не должно». Белгородским родителям разрешат ждать детей внутри школ

Губернатор Вячеслав Гладков акцентировал внимание на том, что укрытия в Белгороде должны стоять в тех местах, где они необходимы. Касается это и школ, но не возле каждой из них есть возможность поставить большую бетонную конструкцию. При этом скоплений людей возле учреждений образования быть не должно: необходимо искать другой выход.