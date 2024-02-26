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Published Сегодня, 06:53

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Школа

«Скоплений быть не должно». Белгородским родителям разрешат ждать детей внутри школ

26 февраля 2024, 06:53
Фото: 1MI
Школа

В Белгородской области родителям разрешат ждать детей внутри школ и садов

Как уточнил во время оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков, речь идёт о школах, возле которых нельзя поставить укрытие. По мнению главы региона, скоплений людей рядом с образовательными учреждениями быть не должно.
Сюжет
МЧС

Губернатор Вячеслав Гладков акцентировал внимание на том, что укрытия в Белгороде должны стоять в тех местах, где они необходимы. Касается это и школ, но не возле каждой из них есть возможность поставить большую бетонную конструкцию. При этом скоплений людей возле учреждений образования быть не должно: необходимо искать другой выход.

Родители подъехали, идут в группу, забирают ребёнка и одевают. Никаких больших скоплений родителей перед детскими садами и школами быть не должно по определению. Где устанавливать блок? Моё предложение — всё-таки разрешить заходить внутрь. Там, где нет возможности установить конструкцию за пределами.
Вячеслав Гладков

Поручение проработать вопрос глава региона дал главам муниципалитетов. Мэр Валентин Демидов ответил, что работа по данному направлению уже ведётся.

Мы прорабатываем с каждым директором школы. Там, где есть возможность пустить, мы прорабатываем. Не везде это есть, и где-то модуль нужен: часто очень большое расстояние между остановкой и школой.
Вячеслав Гладков

Дал поручение Гладков и своему заму Владимиру Базарову: «не городить огород», а изучить, где конструкции необходимы, а где можно запустить всех внутрь. Обсудить проблему и пути её решения губернатор предложил с МЧС и военными.

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