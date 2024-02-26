РЭО: Регистрацию в федеральной системе учета ТКО прошли более 7000 человек

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
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По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, сейчас данные во ФГИС УТКО поступают от 85 субъектов Российской Федерации, 3718 органов местного самоуправления, 182 регоператоров. Он указал, что эти данные проходят через регулярную процедуру обновления и доступны для анализа на сайте. Как информировал Буцаев, в системе зафиксирована регистрация более семи тысяч пользователей. Глава РЭО объяснил: задача ФГИС УТКО — обеспечить гарантии прозрачности работы отрасли по обращению с отходами, а также вывести РФ к достижению уровня, нужного для запуска экономики замкнутого цикла. Об этом пишет gorod55.
Функции пользователей реализуют поставщики информации, среди которых субъекты РФ, регоператоры и эксперты РЭО.
Возможность ознакомления с системой учета ТКО для всех жителей России означает доступ к анализу информации об уже действующих и возводимых объектах переработки ТКО, а также статистических данных по ФГИС УТКО.
Заместитель гендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров рассказал, что специалисты РЭО в режиме реального времени решают представленные пользователями вопросы, разъясняя различные аспекты, связанные с работой со ФГИС УТКО, в том числе предоставляя информацию сообразно требованиям законодательства. Для пользователей подготовили и загрузили на сайт подробные видеоуроки, их привлекают к еженедельным совещаниям в видеоформате с возможностью совместных дискуссий, заключил Буров.
С момента начала работы проекта служба поддержки обработала около трех тысяч заявок.
Начало деятельности публично-правовой компании «Российский экологический оператор» датируется 14 января 2019 года, когда был подписан соответствующий указ президента. Первоочередной задачей РЭО считают разработку и запуск комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Соответственно положениям национального проекта «Экология», реализация этой меры позволит снизить объемы захоронений ТКО и приведет к последующему ослаблению экологической нагрузки на население. В качестве цели документ определяет выход на показатели полной сортировки объема ТКО и двукратное уменьшение ТКО, передаваемых на полигоны. Для достижения таких показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.