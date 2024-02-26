РЭО: Регистрацию в федеральной системе учета ТКО прошли более 7000 человек

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, сейчас данные во ФГИС УТКО поступают от 85 субъектов Российской Федерации, 3718 органов местного самоуправления, 182 регоператоров. Он указал, что эти данные проходят через регулярную процедуру обновления и доступны для анализа на сайте. Как информировал Буцаев, в системе зафиксирована регистрация более семи тысяч пользователей. Глава РЭО объяснил: задача ФГИС УТКО — обеспечить гарантии прозрачности работы отрасли по обращению с отходами, а также вывести РФ к достижению уровня, нужного для запуска экономики замкнутого цикла. Об этом пишет gorod55.