Опасное знакомство: на улицах Белгорода несколько раз заметили лис

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В горадминистрации Бел.Ру сообщили, что в единую дежурно-диспетчерскую службу в 2024 году поступило три сообщения от граждан по поводу нахождения лисы на улицах города. Все они были в феврале.
По данным мэрии, после этого чиновники в установленном порядке передали информацию о безнадзорных животных в полицию, Белгорблагоустройство, соответствующую управу, а также дополнительно в Экоохотнадзор.
Что стало с лисицей позже — в горадминистрации не уточнили. Но, по данным Бел.Ру, животное позже сбила машина.
Всего же с декабря 2023 года по 22 февраля 2024 года в ЕДДС поступило шесть сообщений от граждан по поводу нахождения лис на улицах города.
Ранее ситуацию с лисами в городе комментировали в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. Как отметила врио руководителя ведомства Татьяна Аушева, лисы в городах — следствие того, что охотхозяйствам невыгодно их отстреливать.