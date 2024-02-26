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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Белгородцы часто замечают лис на улицах города

Опасное знакомство: на улицах Белгорода несколько раз заметили лис

26 февраля 2024, 11:46
Фото: Изображение Kandinsky

Белгородцы часто замечают лис на улицах города

В начале февраля жители Белгорода заметили на улицах города лису. Как Бел.Ру сообщили в ответ на официальный запрос в мэрии, это не первый случай.

В горадминистрации Бел.Ру сообщили, что в единую дежурно-диспетчерскую службу в 2024 году поступило три сообщения от граждан по поводу нахождения лисы на улицах города. Все они были в феврале.

По данным мэрии, после этого чиновники в установленном порядке передали информацию о безнадзорных животных в полицию, Белгорблагоустройство, соответствующую управу, а также дополнительно в Экоохотнадзор.

Что стало с лисицей позже — в горадминистрации не уточнили. Но, по данным Бел.Ру, животное позже сбила машина.

Всего же с декабря 2023 года по 22 февраля 2024 года в ЕДДС поступило шесть сообщений от граждан по поводу нахождения лис на улицах города.

Видео: Bel.ru

Ранее ситуацию с лисами в городе комментировали в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. Как отметила врио руководителя ведомства Татьяна Аушева, лисы в городах — следствие того, что охотхозяйствам невыгодно их отстреливать.

Почему в белгородских городах бегают дикие лисы?
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