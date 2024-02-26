Немков вернулся в Белгород после первой победы в тяжёлом весе в Саудовской Аравии

На днях Вадим Немков провёл свой первый бой в тяжёлом весе в рамках турнира Bellator против PFL. В середине второго раунда белгородец провёл удушающий приём, не оставив сопернику шанса выбраться. Это была первая победа Немкова в тяжёлом весе.