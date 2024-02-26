Немков вернулся в Белгород после первой победы в тяжёлом весе в Саудовской Аравии

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
На днях Вадим Немков провёл свой первый бой в тяжёлом весе в рамках турнира Bellator против PFL. В середине второго раунда белгородец провёл удушающий приём, не оставив сопернику шанса выбраться. Это была первая победа Немкова в тяжёлом весе.
«В такое непростое время получается подраться за границей, выйти с флагом, посвятил победу Белгороду», — рассказал боец.
Сегодня, 26 февраля, Немков вернулся в областной центр. Болельщики встречали спортсмена на вокзале: «Я не ожидал, что столько народа будет. Очень приятно».
В планах сейчас, рассказывает боец, — восстановиться, вернуться на тренировки и работать над ошибками.
Напомним, пояс победителя белгородцу вручал боксёр Майк Тайсон.