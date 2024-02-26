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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

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Updated Сегодня, 14:56

Вадим Немков

Немков вернулся в Белгород после первой победы в тяжёлом весе в Саудовской Аравии

26 февраля 2024, 14:54
Фото: Страница Вадима Немкова в VK
Вадим Немков

Боец Вадим Немков рассказал, что посвятил первую победу в тяжёлом весе Белгороду

Белгородский боец Вадим Немков вернулся из Саудовской Аравии, где проходил бой с бразильцем Бруно Каппелоццы. Местные жители встретили спортсмена на вокзале. Немков дал «Миру Белогорья» комментарий о прошедшем бое.

На днях Вадим Немков провёл свой первый бой в тяжёлом весе в рамках турнира Bellator против PFL. В середине второго раунда белгородец провёл удушающий приём, не оставив сопернику шанса выбраться. Это была первая победа Немкова в тяжёлом весе.

«В такое непростое время получается подраться за границей, выйти с флагом, посвятил победу Белгороду», — рассказал боец.

Сегодня, 26 февраля, Немков вернулся в областной центр. Болельщики встречали спортсмена на вокзале: «Я не ожидал, что столько народа будет. Очень приятно».

В планах сейчас, рассказывает боец, — восстановиться, вернуться на тренировки и работать над ошибками.

Напомним, пояс победителя белгородцу вручал боксёр Майк Тайсон.

Вадим Немков
Видео: «Мир Белогорья»
«Хороший бой». Майк Тайсон — о победе белгородского бойца Вадима Немкова
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